【虛幣世界】美股下挫加密貨幣上揚，比特幣貼近３２０００美元

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股低收，但主流加密貨幣持續造好，比特幣貼近
３２０００美元關口，而比特幣在過去四天累積升幅達８％。不過，市場仍然關注經濟衰退及通
脹問題，分析師態度謹慎，ＦｘＰｒｏ高級市場分析師Ａｌｅｘ Ｋｕｐｔｓｉｋｅｖｉｃｈ表
示，預計近期的升幅可能將會維持一段時間，但仍未足夠吸引到長期好友進場。
而Ｏｐｉｍａｓ首席執行官兼創始人Ｏｃｔａｖｉｏ Ｍａｒｅｎｚｉ 指出，在接下來的
兩次會議上加息後，美聯儲可能在今年晚些時候加息上，會有相當的靈活性，給加密市場喘息的
空間，可能好快就重新印錢，短期內有助加密貨幣。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報３１８９５﹒９２元（美元．下同），升０﹒２９８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１９４６﹒６３元，升０﹒２５％；艾達幣報
０﹒６２００元，跌１﹒０５％；瑞波幣報０﹒４２３４元，升０﹒４０％。（ｕｌ）
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