《談國論企－黎偉成》製造業５月份收縮轉緩接單增

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年５月份的收縮情況有所緩和，乃

受惠於境內疫情漸次受到控制，而新訂單特別是新出口訂單明顯增加，產品出廠價格升幅遠低於

原材料購進價格，意味行業的現況和發展前景皆有改善。國務院總理李克強在５月２５日舉指出

要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，把穩增長放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業保

民生，保護中國經濟韌性，更要「努力確保二季度經濟實理合理增長和失業率盡快下降，保障經

濟運行在合理區間」。料達標的機會頗大。



＊出口訂單回升促生產漸邁擴張的良性態勢＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年５月份達

４９﹒６（見表），環比大幅回升２﹒２個百分點，並提高至距臨界點０﹒４個百分點水平，頗

有望從輕微放緩轉溫和增長的良性態勢。此數亦結束４月份僅４７﹒４環比大跌２﹒１個百分點

和３月份４９﹒５跌０﹒７個百分點的二連跌。

製造業的ＰＭＩ有重返擴張的景況，很主要受惠於（一）接單有明顯的好轉：（Ｉ）新訂單

分類指數於２０２２年５月份上調至４９﹒７，較對上一個月大幅提升凡５﹒３個百分點，距臨

界點只有０﹒４個百分點，而４月份環比急挫６﹒２個百分點至只有４２﹒６，亦止住連續兩個

月皆收縮劣況，相信這是受到疫情受到控制而產生的良性影響；特別上海基本達到社會層面清零

的支，而滬市更安排在今（６月１日）日起基本讓社會回復常態，市政府更出台相當多的政策措

施，使工業生產和商品經營可以有較快速的成長，追落後。

再看製造業較為具體接單情況，特別是（ＩＩ）出口新訂單指數，於２０２２年５月份達

４９﹒７，環比大幅增長５﹒６個百分點，剛好完完全全補回４月份環比銳跌５﹒６個百分點至

４１﹒６的劣況，而３月份４７﹒２跌１﹒８個百分點、２月份４９升０﹒６個百分點和１月份

升０﹒３個百分點僅為４８﹒７，反映出製造業今年面對境外經濟低迷使訂單有不同程度收縮的

影響。此因（ｉ）美國推手弄出來的烏局，於過去３個多月不斷惡化，使歐亞在內的世界經濟蒙

上厚厚的烏雲，各地進口商在訂貨上的取態也就變得相當審慎和保守。

另一個負面因素為（ｉｉ）美國以至歐亞若干國家採取「躺平主義」，遂重啟經濟後，疫情

不斷加速惡化，當地的消費零售市場欠穩和進口商減低訂貨。

和（ｉｉｉ）拜登繼續維持特朗普對華經貿劣策，使以芯片為主的輸華商品受到嚴重阻滯，

供應鏈受到阻滯，生產遂見明顯受到阻滯。

但出口情況在疫情基本受控的情況底下有所提升，故（ＩＩＩ）進口新訂單分類指數於是月

份環比回升２﹒２個百分點至４５﹒１，較４月份回落４個百分點至４２﹒９有改善，惟前５個

月皆處臨界點之下的收縮狀況，可見製造業對境內外業務的憂慮不輕。

但（ＩＶ）在手訂單於月份環比僅跌１個百分點，即使續處臨界點以下的４５，反而比出口

新訂單和進口訂單之況不算太差勁。

此使製造業的（二）生產，亦見改善：分類指數於２０２２年５月份達４９﹒７，環比增長

５﹒３個百分點，收復４月份僅達４４﹒４所跌５﹒１個百分點，卻仍為連續４個月收縮。



＊原材料購進及出廠價格回落提升競爭力＊



更重要的問題，為（三）生產成本和銷售價格由持續急劇回升轉跌，有利製造業在境內、外

市場的競爭能力，對生產、經營與回報等方面產生相對正面影響，其中（１）主要原材料購進價

格，分類指數於２０２２年５月份大跌８﹒４個百分點至５５﹒８；（２）製造業的出廠價格分

類指數於是月份環比回落４﹒９個百分點，處４９﹒５，競爭力增強。

凡此，皆使（四）製造業的生產經營活動預期，於２０２２年５月份達５３﹒９和回升

０﹒６個百分點，比４月份僅５３﹒３回落２﹒３個百分點情況尚好。

中共中央政治局會議所作出的「要堅持辦好自己的事」決策，要求「疫情要防住、經濟要穩

定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情和烏克蘭危機所導致增加的風險挑戰的重要政

策和策略，乃十分明智之舉。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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５月╱２０２２ ４９﹒６ ＋２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ＋０﹒９

１０月╱２０２１ ４９﹒２ －０﹒４

９月╱２０２１ ４９﹒６ －０﹒５

８月╱２０２１ ５０﹒１ －０﹒３

７月╱２０２１ ５０﹒４ －０﹒３

６月╱２０２１ ５０﹒９ －０﹒１

５月╱２０２１ ５１﹒０ －０﹒１

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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