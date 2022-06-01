《異動股》吉利（１７５）升近３％，內地今起減半徵乘用車購置稅

《經濟通通訊社１日專訊》吉利（００１７５）現價升２﹒９３％，報１５﹒４４元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒９％。該股成交約２４１１萬股，涉資３﹒７４億元。
財政部、稅務總局發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的通知。公告指出，對購置日期在
２０２２年６月１日至２０２２年１２月３１日期間，且單一車價（不含增值稅）不超過３０萬
元人民幣的２升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。
傳統燃油車股炒起；中升（００８８１）升４﹒５８％，報５８﹒２５元，以現價計，該股
暫連升４日，累計升幅１４﹒４４％；長汽（０２３３３）升１﹒９８％，報１４﹒４元，以現
價計，該股暫連升３日，累計升幅１０﹒２６％；廣汽（０２２３８）升１﹒６２％，報
７﹒５５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９９％；美東汽車（０１２６８）升
２﹒８４％，報２９元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒８４％；永達汽車
（０３６６９）升７﹒２７％，報８﹒７元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅
１９﹒３４％。
現時，恒生指數報２１３０２，跌１１２點或跌０﹒５３％，主板成交２８５﹒１４億元。
國企指數報７３４７，跌６９點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報４４２５，跌５７點或跌
１﹒２９％。
即月期指新報２１１６３，跌２３１點，低水１３９點。即月國指期貨報７２７５，跌
１０３點，低水７３點。即月科指期貨新報４４３０，跌１０４點。
上證綜合指數報３１８１，跌５點或跌０﹒１６％，成交７０２﹒４８億元人民幣。
深證成份指數報１１４９３，跌３３點或跌０﹒２９％，成交８９４﹒９９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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吉利（００１７５） １５﹒４４元 升２﹒９３％
中升（００８８１） ５８﹒２５元 升４﹒５８％
長汽（０２３３３） １４﹒４０元 升１﹒９８％
廣汽（０２２３８） ７﹒５５元 升１﹒６２％
美東汽車（０１２６８） ２９﹒００元 升２﹒８４％
永達汽車（０３６６９） ８﹒７０元 升７﹒２７％
五菱汽車（００３０５） １﹒３２元 升４﹒７６％
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（ｈｃ）
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