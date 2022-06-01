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即市新聞

01/06/2022 12:05

《午市前瞻》專家指市場日漸消化穩經濟政策，港股兩萬二料有阻力

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報２１２５５，跌１５９點或０﹒７４％，主板
成交７６４﹒９４億元。恒生中國企業指數報７３２４，跌９２點或１﹒２５％。恒生科技指數
報４４０６，跌７７點或１﹒７２％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及友邦保險
（０１２９９）；騰訊控股收報３６０﹒４元，跌２元或０﹒５５％，成交６６﹒５２億元；美
團收報１８１元，跌６元或３﹒２１％，成交２７﹒０２億元；友邦保險收報８０﹒８５元，跌
０﹒０５元或０﹒０６％，成交１９﹒７４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、快手
（０１０２４）及美團；快手收報７５﹒７元，跌０﹒３元或０﹒３９％，成交３０﹒１億元。
科指三大成交股份依次為騰訊控股、快手及美團。

＊溫鋼城：聯儲局議息或有暗湧＊

　　港股今天低開７點報２１４０７，早段跌幅曾擴大至逾２３０點。ｉＦａｓｔ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，北水近期不太積極入市
，港元弱勢亦無明顯改善，沒有太多外圍資金流入港股，令港股未能進一步上升。
　　他續指，美國總統拜登承諾竭力壓抑通脹，令聯儲局接下來的議息結果出現暗湧，縮表問題
亦成為港股不利因素之一，加上市場已大致消化了中央推出的３３項紓困措施，預料恒指短期會
在２０５００點至２２０００點上落。

＊吉利宜回至２０天線重新部署＊

　　財政部、稅務總局發布關於減徵部分乘用車車輛購置稅的通知。公告指出，對購置日期在
２０２２年６月１日至２０２２年１２月３１日期間，且單一車價（不含增值稅）不超過３０萬
元人民幣的２升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。汽車股個別發展，當中吉利
（００１７５）早段曾衝高至１５﹒９元，惟其後升幅收窄。
　　溫鋼城表示，吉利由３月１５日的年內低位１０元反覆向上，升至今天高位１５﹒９元，累
計已升了５９％，減徵車輛購置稅的消息已在股價反映，今天開高走低，相信短期會處整固格局
，建議投資者待回至２０天線１３﹒４元水平重新部署。
　　另外，國務院的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》提到會「支持平台經濟規範健康發展」
，惟平台經濟股早段走勢一般。溫鋼城指出，中央提到的「健康發展」界線較模糊，目前仍未有
具體政策出台，對平台經濟股刺激作用有限。他以騰訊（００７００）為例，中午收在
３６０﹒４元，微跌０﹒５５％，建議投資者待股價回至３２０至３３０元吸納。（ｅｒ）

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