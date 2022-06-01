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01/06/2022 16:30

【跌市買Ｄ乜】領展全年可分派總額升近７％，股價逆市靠穩

　　《經濟通通訊社１日專訊》領展房產基金（００８２３）今日中午公布截至今年３月底止全
年業績，全年可分派總額按年升６﹒８％，香港零售物業組合租用率升至９７﹒７％，內地物業
組合收益總額亦升２１％，今日股價逆市微升高見７１﹒９元。
　
＊每基金末期分派１４６﹒０８仙，香港零售物業組合租用率升至９７﹒７％＊
　
　　領展全年可分派總額為６４﹒１９億元，按年升６﹒８％；末期每基金單位分派
１４６﹒０８仙。期內收益及物業收入淨額分別按年增長８％及６﹒５％至１１６﹒０２億元及
８７﹒７６億元。年內投資物業組合的估值增長６﹒９％至２１２７﹒６１億元，主要由於資產
收購及匯兌收益所致。每基金單位資產淨值上升１﹒１％至７７﹒１元。
　　領展期內香港零售物業組合租用率達９７﹒７％，按年升０﹒９個百分點。香港物業整體平
均續租租金調整率升至４﹒８％，平均每平方呎租金微升至６２﹒７元，雖然第五波疫情為租務
磋商帶來挑戰，香港物業仍簽訂超過６６０份新租約。集團指，領展商戶在年內受影響較小，商
戶每平方呎零售銷售總額錄得按年７﹒８％的穩定增長，優於香港平均水平。整體租金對銷售額
比例維持在１３﹒１％的穩健水平。另已經為部分因政府抗疫措施而停業的商戶提供１﹒２億元
租金減免，計劃擴至２﹒２億元，且授予免租期、允許租金分期付款等，未來會持續評估疫情進
展，幫助商戶應對挑戰。
　
＊內地物業組合收益升２１％，擬就資產提升項目投放逾１０億元＊
　
　　去年度內地物業組合的收益總額按年升２０﹒９％，物業收入淨額按年升１５﹒９％，整體
租金收繳率維持在９７％的穩健水平。期內零售物業組合收益按年升２４﹒５％，五項全資持有
物業仍錄得８﹒８％的強勁續租租金調整率。雖然近期中國內地爆發疫情打擊零售氣氛，整體物
業組合的平均租用率穩定，維持在８８﹒５％的水平，零售物業組合平均租用率高達９２﹒３％

　　另領展計劃就資產提升項目投放逾１０億元的資本開支。集團正為位於香港的大元街市、樂
富街市及德田街市進行資產提升，估算資本開支分別為２２００萬元、３２００萬元及７３００
萬元，並預期於今年中竣工。此外，已開始規劃廣州太陽新天地購物中心的資產提升項目，以吸
納未被滿足的珠江新城中產家庭消費需求，項目將分階段進行，預期首階段將於２０２２╱２３
年開始，估計資本開支超過１﹒５億元人民幣。
　
＊壯大高管團隊，把握各種內部增長及併購機遇＊
　
　　此外，領展壯大高級管理團隊，再公布三名高級管理人員任命，包括委任譚承蔭為首席企業
發展總裁、竺海群為中國內地董事總經理，以及林定邦出任首席投資總監（策略投資），另國際
市場首席營運總裁卓格理已於今年４月履新。領展行政總裁王國龍表示，相信這幾位新加盟同事
將提升集團團隊的實力，有助更好抓緊亞太區內商機，將透過善用集團的平台資源及規模，把握
各種內部增長及併購投資機遇。
　　領展早前公布將與Ｏｘｆｏｒｄ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ組成合資公司，以共同持有
Ｉｎｖｅｓｔａ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｏｆｆｉｃｅ（ＩＧＯ）市值超過２３億澳元的澳洲優質辦
公室物業組合。領展今公布，收購ＡＯＦＩ　Ｉ信託之４９﹒９％權益已於今日成交。ＡＯＦＩ
　Ｉ信託主要從事擁有目標投資組合，目前包括位於澳洲悉尼及墨爾本中央商務區之五項優質商
廈物業權益。
　
＊瑞銀：受惠食品通脹及併購，目標價升至８４﹒３元＊
　
　　瑞銀近日發表報告，重申領展「買入」評級，認為在香港食品通脹環境下，領展處於最有利
的位置。本港３月和４月食品通脹率分別達到４﹒６％和４％，將有利於領展租戶的銷售，因為
其食品相關交易比例較高，佔６７％，而與３年前相比，食品通脹率已上升１１％，可能會支持
續租租金調整率在２０２３至２５財年加速到８％至１１％。預測在食品通脹和最近的併購推動
下，領展２０２１至２５財年可分派收入年複合增長率可望維持５﹒２％，目標價由８２元升至
８４﹒３元。
　　領展增加分派，今日升０﹒２１％收報７１﹒２元，成交４﹒３４億元。隨著歐美進入加息
周期，央行收水令股市動盪，想長線投資穩健收息，領展相信是佳選之一。
　
撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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