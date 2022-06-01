【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７億人幣，買快手沽騰訊

《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指低開７點，報２１４０７點。最高跌３點報２１４１１

點，最低跌２６１點報２１１５４點。恒指收報２１２９４點，跌１２０點或０﹒５６％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒７億元人民幣，減少３５﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是快手（０１０２４）、香港交易所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出

最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）。

主板成交１２６０﹒８２億元減少４８﹒７％。其中港股通成交２１７﹒７億元，佔總成交

１７﹒３％。



＊美或將更多中國企業納入「實體清單」＊



美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏｎｄｏ）表示，正調查部分中國企業以迂迴方

式逃避制裁的情況，調查部分中國企業涉嫌違反美國制裁措施，嚴肅考慮把更多中國企業納入「

實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ ｌｉｓｔ）。

雷蒙多稱，中國公司以設立新公司等的方法，逃避美國的制裁措施，商務部正調查相關情

況，將以進取態度應對，但未有最終決定。

雷蒙多強調，暫時無意對被納入實體清單的中國企業放寬制裁。被納入實體清單的中國企

業，將不獲准向美國出口貨品。

快手升１﹒７１％報７７﹒３元，北水淨買入５﹒３億元；香港交易所升１﹒４２％報

３４４元，北水淨買入２﹒７億元；長城汽車升０﹒２８％報１４﹒１６元，北水淨買入２億元

。

騰訊控股跌０﹒５５％報３６０﹒４元，北水淨賣出５﹒５億元；中國移動跌０﹒３９％報

５０﹒４５元，北水淨賣出２﹒７億元；美團跌２﹒４１％報１８２﹒５元，北水淨賣出２﹒３

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ５﹒３４

香港交易所 （００３８８） ２﹒７０

長城汽車 （０２３３３） ２﹒０４

泡泡瑪特 （０９９９２） １﹒３６

藥明生物 （０２２６９） １﹒１９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒４７

中國移動 （００９４１） －２﹒７２

美團 （０３６９０） －２﹒３４

建設銀行 （００９３９） －１﹒８２

滙豐控股 （００００５） －１﹒４１

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