  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７億人幣，買快手沽騰訊

　　《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指低開７點，報２１４０７點。最高跌３點報２１４１１
點，最低跌２６１點報２１１５４點。恒指收報２１２９４點，跌１２０點或０﹒５６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２２﹒７億元人民幣，減少３５﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、香港交易所（００３８８）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１２６０﹒８２億元減少４８﹒７％。其中港股通成交２１７﹒７億元，佔總成交
１７﹒３％。

＊美或將更多中國企業納入「實體清單」＊

　　美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ　Ｒａｉｍｏｎｄｏ）表示，正調查部分中國企業以迂迴方
式逃避制裁的情況，調查部分中國企業涉嫌違反美國制裁措施，嚴肅考慮把更多中國企業納入「
實體清單」（Ｅｎｔｉｔｙ　ｌｉｓｔ）。
　　　雷蒙多稱，中國公司以設立新公司等的方法，逃避美國的制裁措施，商務部正調查相關情
況，將以進取態度應對，但未有最終決定。
　　　雷蒙多強調，暫時無意對被納入實體清單的中國企業放寬制裁。被納入實體清單的中國企
業，將不獲准向美國出口貨品。
　　快手升１﹒７１％報７７﹒３元，北水淨買入５﹒３億元；香港交易所升１﹒４２％報
３４４元，北水淨買入２﹒７億元；長城汽車升０﹒２８％報１４﹒１６元，北水淨買入２億元

　　騰訊控股跌０﹒５５％報３６０﹒４元，北水淨賣出５﹒５億元；中國移動跌０﹒３９％報
５０﹒４５元，北水淨賣出２﹒７億元；美團跌２﹒４１％報１８２﹒５元，北水淨賣出２﹒３
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　５﹒３４
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　　２﹒７０
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　　２﹒０４
　　泡泡瑪特　　（０９９９２）　　　　　　１﹒３６
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　１﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－５﹒４７
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－２﹒７２
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－２﹒３４
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒８２
　　滙豐控股　（００００５）　　　　　－１﹒４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/06/2022
領展全年可分派總額升近7%　股價逆市靠穩
人氣文章中國故事01/06/2022
《神州經脈》財新製造業PMI反彈　上海全面復常　滬指止五連漲
人氣文章財經熱話01/06/2022
恒地：料輕微加息樓市仍暢旺　新政府房屋政策可實現三贏
人氣文章FOCUS01/06/2022
【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔　謀兼顧通脹增長保證
人氣文章財經熱話01/06/2022
618購物節開鑼京東小米報捷　惟中概股受累審計陰霾未散
人氣文章財經熱話01/06/2022
【油價高企】李偉傑料港股短期21000有支持　趁跌吼三桶油！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金