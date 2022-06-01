《美元走勢－羅明立》美匯要守住１０１﹒３０╱５０，可低吸

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２９﹒３８ １２９﹒４０ １２８﹒７４

歐元╱美元 １﹒０７１６ １﹒０７３４ １﹒０７０５

英鎊╱美元 １﹒２５８５ １﹒２６１７ １﹒２５７５

美元╱瑞郎 ０﹒９６０４ ０﹒９６１８ ０﹒９５９５

美元╱港元 ７﹒８４５８ ７﹒８４７３ ７﹒８４３２

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《美元走勢》美匯指數昨日（３１日）由５０天線的１０１﹒４０反彈上１０天線的

１０２﹒２０。美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾會面，討論美國民眾面對的嚴重通脹問題，拜

登保證聯儲局的獨立性不會受到政治干預。另外，有負責經濟的官員指，為緩解物價壓力，利率

要上調至更正常水平，過程中無可避免會令經濟增長放緩。美國５月諮商會消費者信心指數由

１０７﹒３下滑至１０６﹒４，但好過預期

。歐元區５月消費物價指數升至８﹒１％，加拿大３月ＧＤＰ按月增長０﹒７％，好過預期。

美匯指數未能企穩於１０２，估計１０２﹒５０有阻力，短期要守住１０１﹒３０╱５０，

即５０天線的支持，可低位吸納。歐元區５月通脹加速，央行不能坐視不理，若政策落後於市場

形勢，歐元或或有壓力，上方１﹒０８有阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７６５ １﹒０６８０ １﹒０８００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鈁 １﹒２６３０ １﹒２５３０ １﹒２６８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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