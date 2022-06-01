【ＥＳＧ】螞蟻集團啟動ＥＳＧ可持續發展戰略，設ＥＳＧ委員會

《經濟通通訊社１日專訊》螞蟻集團發布２０２１年可持續發展報告，正式啟動「數字普惠

」、「綠色低碳」、「科技創新」及「開放生態」等四位一體的ＥＳＧ可持續發展戰略。

螞蟻集團董事長兼ＣＥＯ井賢棟在報告中表示，隨著國家和社會邁入新發展階段，數字技術

革命和產業變革向縱深演進，螞蟻必須更加有系統地思考公司和社會以及環境的關係，更加全局

地審視並持續提升企業的價值創造，更加清晰地為未來的可持續發展定位。他指，在經過廣泛的

傾聽調研後，公司決定全面引入ＥＳＧ框架，升級公司可持續發展治理體系，引領螞蟻的價值創

造和行穩致遠。它既是公司對「讓天下沒有難做的生意」的使命傳承，也是公司對更好的未來的

鄭重承諾和行動。

螞蟻集團詳細披露了四大主題之下的１９個實質性議題。從議題方向看，除了涵蓋環境、社

會與治理（ＥＳＧ）框架下的國際共識議題，還重點回應了碳中和碳達峰、鄉村振興、科技創新

、平台經濟等中國關鍵議題。井賢棟稱，ＥＳＧ可持續發展戰略是螞蟻內生的需求和主動選擇。

數字普惠、綠色低碳、科技創新、開放生態，這四件事是螞蟻面向未來、擔當責任、實現可持續

發展最重要也最迫切的課題。

為確保ＥＳＧ戰略的有效執行，螞蟻調整了相關組織架構，經董事會批准將下設ＥＳＧ可持

續發展委員會，設立外部ＥＳＧ可持續發展顧問委員會，確保戰略的科學性；在公司層面設立

ＣＥＯ和ＣＳＯ（首席可持續發展官）領銜的 ＥＳＧ可持續發展領導小組，以及各議題執行小

組，保障ＥＳＧ目標融入業務，驅動業務。（ｃｗ）

