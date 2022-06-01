【互聯互通】港府正落實ＥＴＦ通技術準備，研優化債券通南向通

《經濟通通訊社１日專訊》財庫局局長許正宇在立法會會議上答覆議員提問時表示，中證監

和香港證監會剛於上周宣布原則同意將符合條件的交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通。滬

深港交易所及中國證券登記結算公司去年底就ＥＴＦ納入互聯互通標的整體方案達成共識，現正

抓緊落實相關技術準備工作，以正式啟動相關交易。



＊正籌備「港股通」南向交易股票以人民幣計價＊



他指，證監會、港交所及金管局於去年成立工作小組，就容許「港股通」南向交易的股票以

人民幣計價的建議完成可行性研究。工作小組已展開有關項目的籌備工作，與內地監管當局和相

關機構進行協商。在推行時，政府將會提供相關配套，以提高人民幣計價股票的流通量，有關修

改法例的準備工作亦已展開。

同時，當局將探索如何進一步優化債券通「南向通」，擴大香港債券市場，促進更多元化的

點心債發行和交易，並發展離岸人民幣固定收益生態圈。



＊推動更多內地發行人在港發人債＊



當局亦將總結２０２１年深圳市人民政府首次在港發行離岸人民幣地方政府債券的成功經驗

，推動更多內地發行人利用香港平台發行包括綠色債券在內的人民幣債券。政府將修改現有附屬

條例，以便利強積金投資於中央政府、人行和三間內地政策性銀行發行或無條件擔保的債券。

港府將因應實際運作經驗和市場反應，以循序漸進的方式探討優化跨境理財通措施，例如優

化銷售流程、擴大可投資範圍、逐步增加參與機構等。當局也會進一步加強投資者教育工作。

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