【夜期時段】即月期指最新報２１１０６點，升７點，低水１８９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０９８點，跌１點，低水１９７
點，最新報２１１０６點，升７點，低水１８９點，合約成交２５９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７２５０點，升３點，低水９６點，最新報７２５４點，升
７點，低水９２點，合約成交１７７張。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話01/06/2022
領展全年可分派總額升近7% 股價逆市靠穩
|中國故事01/06/2022
《神州經脈》財新製造業PMI反彈 上海全面復常 滬指止五連漲
|財經熱話01/06/2022
恒地：料輕微加息樓市仍暢旺 新政府房屋政策可實現三贏
|FOCUS01/06/2022
【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔 謀兼顧通脹增長保證
|財經熱話01/06/2022
618購物節開鑼京東小米報捷 惟中概股受累審計陰霾未散
|財經熱話01/06/2022
【油價高企】李偉傑料港股短期21000有支持 趁跌吼三桶油！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰