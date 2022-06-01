  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2022 17:28

【夜期時段】即月期指最新報２１１０６點，升７點，低水１８９點

　　《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０９８點，跌１點，低水１９７
點，最新報２１１０６點，升７點，低水１８９點，合約成交２５９張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７２５０點，升３點，低水９６點，最新報７２５４點，升
７點，低水９２點，合約成交１７７張。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/06/2022
領展全年可分派總額升近7%　股價逆市靠穩
人氣文章中國故事01/06/2022
《神州經脈》財新製造業PMI反彈　上海全面復常　滬指止五連漲
人氣文章財經熱話01/06/2022
恒地：料輕微加息樓市仍暢旺　新政府房屋政策可實現三贏
人氣文章FOCUS01/06/2022
【FOCUS】拜登閉門晤鮑叔　謀兼顧通脹增長保證
人氣文章財經熱話01/06/2022
618購物節開鑼京東小米報捷　惟中概股受累審計陰霾未散
人氣文章財經熱話01/06/2022
【油價高企】李偉傑料港股短期21000有支持　趁跌吼三桶油！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金