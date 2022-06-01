【夜期時段】即月期指最新報２１１０６點，升７點，低水１８９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１０９８點，跌１點，低水１９７

點，最新報２１１０６點，升７點，低水１８９點，合約成交２５９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２５０點，升３點，低水９６點，最新報７２５４點，升

７點，低水９２點，合約成交１７７張。

