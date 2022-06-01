《再戰明天》ＯＰＥＣ＋部長級會議舉行，美團公布業績

《經濟通通訊社１日專訊》ＯＰＥＣ＋部長級會議舉行，及美團公布業績，料為周四（２日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）和非ＯＰＥＣ產油國部長級會議舉行

。本港時間周四９：３０ａｍ，日本央行審議委員安達誠司發表講話並召開新聞發布會。



＊歐元區公布ＰＰＩ，美國公布耐用品訂單＊



數據方面，周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布４月出口，月率料由持平升上１％；４月

進口，月率料由下滑５％改善至升１％；４月貿易收支料由９３億澳元降至９０億澳元。本港時

間５：００ｐｍ，歐元區公布４月生產者物價指數，月率升幅料由５﹒３％收窄至２﹒３％，年

率升幅料由３６﹒８％擴大至３８﹒４％。本港時間８：１５ｐｍ，美國公布５月ＡＤＰ就業變

動，料由２５萬升至３０萬。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由

１３５萬降至１３４萬；首次申請失業救濟金人數料維持於２１萬。本港時間１０：００ｐｍ，

美國公布４月耐用品訂單，料由１﹒１％降至０﹒４％；４月工廠訂單料由１﹒８％降至

０﹒７％。

在本港，明日公布業績的公司有：美團（０３６９０）等。（ｗａ）

