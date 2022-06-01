【企業盈警】興勝創建（８９６）：料全年少賺約４０％至５０％

《經濟通通訊社１日專訊》興勝創建（００８９６）發盈警，預期截至２０２２年３月底止

年度將錄得公司擁有人應佔淨溢利按年減少約４０％至５０％。溢利整體下跌乃由於較上一財政

年度缺少了出售自用物業以及附屬公司的額外巨大收益；及本財政年度收取的政府補貼減少所致

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