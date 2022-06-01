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01/06/2022 12:02

領展全年可分派總額按年升７％，每基金末期分派１４６﹒０８仙

　　《經濟通通訊社１日專訊》領展房產基金（００８２３）公布，截至今年３月底止全年度，
可分派總額為６４﹒１９億元，按年升６﹒８％；末期每基金單位分派１４６﹒０８仙。
　　期內，收益及物業收入淨額分別按年增長８％及６﹒５％；分別升至１１６﹒０２億元及
８７﹒７６億元。
　　年內投資物業組合的估值增長６﹒９％至２１２７﹒６１億元，主要由於資產收購及匯兌收
益所致。每基金單位資產淨值上升１﹒１％至７７﹒１元。（ｂｎ）

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