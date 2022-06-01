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即市新聞

01/06/2022 16:24

《小傳日記》炒完穩經濟措施，內需股、車股要回下氣先？

　　《小傳日記》疫情對神州嘅經濟打擊真係唔細，好彩噚日公布嘅官方同財新製造業ＰＭＩ唔
係好差。阿爺呢排就開行ｔｕｒｂｏ想搞番好經濟，近日印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施
》，提出六個方面、３３項具體政策措施同分工安排，圍繞增值稅、專項債券、實際貸款利率、
ＩＰＯ上市、平台經濟等方面。
　　另外，阿爺今日開始實施減徵部分乘用車車輛購置稅嘅措施，針對由今日開始到年底期間，
而且單一車價（唔包增值稅）唔超過３０萬元人仔嘅兩升及以下排量嘅乘用車，減半徵收車輛購
置稅。乘聯會秘書長崔東樹話，兩升以下車購稅減半簡直係派「大利是」，又預期按照呢個政策
嘅效果會增量銷量２００萬輛添。
　　阿爺甚至鼓勵吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、長汽（０２３３３）等２６間
車企積極參與「雙品網購節」，以及各平台自發組織嘅各類網絡促銷活動，通過網上促銷等方式
，吸引多啲人買嘢。再加埋汽車下鄉，遲下又家電、綠色建材下鄉，睇得出阿爺想追番全年
５﹒５％左右經濟增長目標嘅決心有幾大喇。
　　不過，其實呢啲穩經濟措施較早時候已經提過，推動早排謝晒內需同車股升到嘭嘭聲。睇嚟
「孖屐」已經消化唔少穩經濟措施嘅利好消息，今日見到車股無早輪升得咁勁，好似隻吉利咁呀
，開市曾經升４巴仙，衝到上１５﹒９銀之後，升勢即刻回落番，去到晏晝都只係升近１至２巴
仙左右；比亞迪同長汽都只係靠穩。有啲內需股更加有回吐，餐飲股海底撈（０６８６２）同九
毛九（０９９２２）都係先開高後走低；李寧（０２３３１）、申洲（０２３１３）、安踏
（０２０２０）等體品股就跌半巴仙到１巴仙左右。
　　措施就擺咗出嚟，但實際回穩經濟效果都仲要睇。當大家憧憬完經濟復甦，消費生產可以回
復正常，內需同零售相關板塊炒到咁上下，暫時又未有咩數據睇到成效有幾高，呢啲板塊都要回
下氣嘅。更何況，魚缸由５月低位１９１７８到依家已經升咗過２０００點，呢排花旗嗰邊走勢
又ｃｈｏｋ啲，內需股可能要跟個市回一回先。至於車股嚟緊走勢，就要睇下阿爺出台嘅政策幫
到佢哋幾多，同埋復工後嘅生產同銷量數字如何，現階段高追實在唔值博。
　　憧憬過後，總要回歸現實。大家係時候要睇番公司嘅基本面、行業情況、經濟大環境等因素
再作部署。請請！

《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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