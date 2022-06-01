《小傳日記》炒完穩經濟措施，內需股、車股要回下氣先？

《小傳日記》疫情對神州嘅經濟打擊真係唔細，好彩噚日公布嘅官方同財新製造業ＰＭＩ唔

係好差。阿爺呢排就開行ｔｕｒｂｏ想搞番好經濟，近日印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施

》，提出六個方面、３３項具體政策措施同分工安排，圍繞增值稅、專項債券、實際貸款利率、

ＩＰＯ上市、平台經濟等方面。

另外，阿爺今日開始實施減徵部分乘用車車輛購置稅嘅措施，針對由今日開始到年底期間，

而且單一車價（唔包增值稅）唔超過３０萬元人仔嘅兩升及以下排量嘅乘用車，減半徵收車輛購

置稅。乘聯會秘書長崔東樹話，兩升以下車購稅減半簡直係派「大利是」，又預期按照呢個政策

嘅效果會增量銷量２００萬輛添。

阿爺甚至鼓勵吉利（００１７５）、比亞迪（０１２１１）、長汽（０２３３３）等２６間

車企積極參與「雙品網購節」，以及各平台自發組織嘅各類網絡促銷活動，通過網上促銷等方式

，吸引多啲人買嘢。再加埋汽車下鄉，遲下又家電、綠色建材下鄉，睇得出阿爺想追番全年

５﹒５％左右經濟增長目標嘅決心有幾大喇。

不過，其實呢啲穩經濟措施較早時候已經提過，推動早排謝晒內需同車股升到嘭嘭聲。睇嚟

「孖屐」已經消化唔少穩經濟措施嘅利好消息，今日見到車股無早輪升得咁勁，好似隻吉利咁呀

，開市曾經升４巴仙，衝到上１５﹒９銀之後，升勢即刻回落番，去到晏晝都只係升近１至２巴

仙左右；比亞迪同長汽都只係靠穩。有啲內需股更加有回吐，餐飲股海底撈（０６８６２）同九

毛九（０９９２２）都係先開高後走低；李寧（０２３３１）、申洲（０２３１３）、安踏

（０２０２０）等體品股就跌半巴仙到１巴仙左右。

措施就擺咗出嚟，但實際回穩經濟效果都仲要睇。當大家憧憬完經濟復甦，消費生產可以回

復正常，內需同零售相關板塊炒到咁上下，暫時又未有咩數據睇到成效有幾高，呢啲板塊都要回

下氣嘅。更何況，魚缸由５月低位１９１７８到依家已經升咗過２０００點，呢排花旗嗰邊走勢

又ｃｈｏｋ啲，內需股可能要跟個市回一回先。至於車股嚟緊走勢，就要睇下阿爺出台嘅政策幫

到佢哋幾多，同埋復工後嘅生產同銷量數字如何，現階段高追實在唔值博。

憧憬過後，總要回歸現實。大家係時候要睇番公司嘅基本面、行業情況、經濟大環境等因素

再作部署。請請！



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