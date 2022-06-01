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即市新聞

01/06/2022 10:01

《錢來自有方－陳玉麗》提防網上假資訊及短炒風險

　　《錢來自有方》網上投資平台快捷方便，加上部份平台容許散戶以低門檻參與投資市場，投
資者參與度提升。投委會今年３月發布的「金融理財知識和能力研究２０２１」顯示，有更多年
輕受訪者透過投資累積財富，３０歲以下的在職年輕人投資比例為３９％，較兩年前同類型調查
時的２６％增長顯著。年輕人的投資經驗相對少，更需要學習掌握正確的投資理財技巧及態度，
讓財富增值。

＊提防虛假投資資訊＊

　　值得留意的是，調查顯示大專學生及在職年輕人尤其倚?社交媒體，作為選擇投資的資訊來
源。
身處資訊爆炸的年代，無論是報紙、電視、收音機，以至網上討論區和社交媒體，投資資訊隨手
可得。網上及社交媒體上更不時有一些所謂「投資專家」的「專業」意見，投資者要小心過濾及
加以分析。單靠消息或所謂的貼士短炒，初嘗一點甜頭就忘記風險，由投資變投機的話，就會走
進貪婪的不歸路。世上沒有免費的午餐，投資也沒有捷徑。不論投資經驗豐富與否，投資者都要
加倍注意，提防未經證實的資訊。

＊短炒如賭大細＊

　　投委會於２０２１年１０月發布的「零售投資者研究２０２１」顯示，５５％受訪的３０歲
以下年輕投資者表示，首要投資目標是短線買賣快速獲利。在疫情下股市跟隨不同的消息上上落
落，自然帶來一定的誘惑，投資者希望能在波幅中短炒獲利。然而，短炒需要捉緊大市，尤其是
即日鮮，表面上一買一賣看似簡單，但其實是高風險的投機，就如賭大細，特別是細價股，由於
股價非常波動，短炒會有相當高的風險，未必適合投資經驗尚淺的投資者。
《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管　陳玉麗》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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