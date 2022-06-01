《宏觀銓局－馬桂銓》經濟衰退與金融危機

《宏觀銓局》在最近幾個月，筆者改變了減肥的方法：每天不再一早６點鐘起床去跑步，改

為每日下班從辦公室步行回家。在這半小時的路程，其實消耗不比跑步少，因為回家路途都是上

斜路為主，兩者卡路里消耗量相近，每分鐘心跳可多達１６０次，但回到家後冷靜下來，心跳就

會減慢到８０次。這種心跳先加速後放慢的狀況，和經濟循環類近，也是擴張、衰退、復甦、擴

張。﹒。如此循環不息。

新冠疫情導致２０２０年美國經濟放緩，到了２０２１年就快速反彈，實質經濟增長達

５﹒７％。預計２０２２年增長會回復正常水平至２﹒４％。然而，隨著聯儲局開始大幅加息，

有投資者預計美國經濟在２０２３年可能會進入衰退期。一般來說，很多投資者會把衰退量化，

但凡經濟連續兩個季度下滑，或者ＧＤＰ現負增長加上失業率上升，就可以定義為經濟衰退。至

於官方定義，則以美國國家經濟研究局為準：只要整體經濟活動顯著減弱，其中實質ＧＤＰ、實

際收入、就業、工業生產、零售及批發銷售情況尤為明顯，並持續數個月以上，就是經濟衰退。

正如運動時的心跳狀況，經濟加快步伐後，節奏總會減慢。人類總不能持續幾天每分鐘１６０下

心跳，自然地經濟也不會永遠保持高增長。因此，經濟衰退是經濟周期的一環，實在正常不過。

當資產價格急劇下跌，或企業或消費者無法償還債務，或金融機構出現流動資金短缺時，每

每就會發生金融危機。１９９７年亞洲金融危機和２００８年環球金融風暴還歷歷在目。當然，

經濟衰退不一定會導致金融危機；反之，金融危機往往會引發經濟衰退。金融危機會令市場流動

資金枯竭，銀行自然會減少借貸，投資活動亦會停滯。如果用心跳狀況作比喻，金融危機就像心

臟驟停一樣，往往需要政府利用財政或貨幣政策救亡，就像２００９年全球金融危機那時的反應

一般。

儘管經濟衰退可能在未來一兩年來臨，美國似乎未必會見到金融危機出現。有經濟分析師估

計，美國在未來兩年出現經濟衰退的機會率是３５％。過去兩次金融危機的主要原因是美國企業

和家庭都過度借貸，槓桿用得超過界限。但目前情況並非如此，借貸狀況與疫情前相若，甚至更

低。

作為２００８年環球金融風暴始作俑者之一的銀行業，資本遠比當年穩健，而股價表現亦在

２０２１年非常強勁。美國經濟的基本因素相當堅穩，甚至堪稱過強。故此聯儲局需要迅速加息

，防止經濟過熱。利率並非「利器」，而聯儲局能否控制經濟步伐的同時，不會引起失業惡化或

者經濟衰退，仍有待觀察。聯儲局需要控制因供應不足或供應鏈斷裂而引起的通脹，但卻沒有能

夠令供應鏈運行暢順的工具。當局能做的，只有利用加息來減低需求，從而降低價格。

在未來三到六個月內，市場或會加劇波動。除了加息，聯儲局會在６月起啟動「縮表」，為

市場加添變數。當通脹繼續超過目標水平，而勞動市場又持續緊張，金融市場就會收緊，增長亦

難免放緩。在二戰後美國經歷的１２次經濟衰退當中，美國標準普爾５００指數平均跌幅為

２４％。今年至今，標普指數已跌了１８％。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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