【聚焦人幣】人幣中間價貶４４點子止步兩連揚，報６﹒６６５１

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６５１，較

上個交易日跌４４點子，結束兩連揚，上個交易日報６﹒６６０７。

美國總統拜登周二（３１日）與聯儲局主席鮑威爾會談，顯示高通脹問題的嚴重性。投資者

料聯儲局會繼續推進貨幣緊縮政策，美元上揚。美匯指數於紐約尾盤升０﹒３％，至

１０１﹒７６，是近兩周最大漲幅。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒６６５１ ＋４４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１５３１ －２１６﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１７５６ －３４６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８４９５ ＋８﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４０３１ －１７１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７８７７ －３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４７０ －１６１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８６４８ －７３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４６８ －１９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７４１ ＋１２３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６５ ＋１０﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒３６８４ －２０３７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４４５ ＋１９５﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒２２００ ＋５４﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

