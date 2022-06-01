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01/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶４４點子止步兩連揚，報６﹒６６５１

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６５１，較
上個交易日跌４４點子，結束兩連揚，上個交易日報６﹒６６０７。
　　美國總統拜登周二（３１日）與聯儲局主席鮑威爾會談，顯示高通脹問題的嚴重性。投資者
料聯儲局會繼續推進貨幣緊縮政策，美元上揚。美匯指數於紐約尾盤升０﹒３％，至
１０１﹒７６，是近兩周最大漲幅。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６６５１　　　＋４４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１５３１　　－２１６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１７５６　　－３４６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４９５　　　　＋８﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４０３１　　－１７１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７８７７　　　　－３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４７０　　－１６１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８６４８　　　－７３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４６８　　　－１９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７４１　　＋１２３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５６５　　　＋１０﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒３６８４　－２０３７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３４４５　　＋１９５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒２２００　　　＋５４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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