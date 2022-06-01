【聚焦人幣】人幣中間價貶４４點子止步兩連揚，報６﹒６６５１

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６５１，較
上個交易日跌４４點子，結束兩連揚，上個交易日報６﹒６６０７。
美國總統拜登周二（３１日）與聯儲局主席鮑威爾會談，顯示高通脹問題的嚴重性。投資者
料聯儲局會繼續推進貨幣緊縮政策，美元上揚。美匯指數於紐約尾盤升０﹒３％，至
１０１﹒７６，是近兩周最大漲幅。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒６６５１ ＋４４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１５３１ －２１６﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１７５６ －３４６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８４９５ ＋８﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４０３１ －１７１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７８７７ －３﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３４７０ －１６１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８６４８ －７３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４６８ －１９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２７４１ ＋１２３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５６５ ＋１０﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒３６８４ －２０３７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３４４５ ＋１９５﹒００
１人民幣╱韓元 １８６﹒２２００ ＋５４﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載