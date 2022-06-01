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01/06/2022 09:17

【內房困局】中指院：首五月內地百強房企銷售額同比降５０﹒７％

　　《經濟通通訊社１日專訊》中指研究院發布數據顯示，今年１－５月，排名百強房企銷售額
均值為２７３﹒９億元（人民幣．下同），同比下降５０﹒７％；其中銷售額超千億房企３家，
較去年同期減少１２家；超百億房企７０家，較去年同期減少４８家。百強房企權益銷售額均值
為１９９﹒９億元，權益銷售面積均值為１３６﹒０萬平方米，同比分別下降５１﹒５％和
５３﹒２％。（ｄｗ）

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