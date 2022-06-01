【大國博弈】魏鳳和將赴香格里拉對話會，中美防長或首面對面會晤

《經濟通通訊社１日專訊》中國國防部３１日宣布，國務委員兼國防部長魏鳳和將於６月８

日至１２日應邀出席第１９屆香格里拉對話會並訪問新加坡。此前美國已宣布防長奧斯汀將出席

這屆對話會，這意味著中美防長有條件實現首次面對面會晤。據《環球時報》引述一位要求匿名

的軍事專家表示，中美防長是否會在新加坡會晤還未知，但中美防長有面對面會晤的必要性，雙

方有太多需要溝通的問題，哪怕是各自做一些原則性表態，當面談和打電話談效果也是不一樣的

。

此外，解放軍東部戰區新聞發言人施毅今日表示，東部戰區近日在台島周邊海空域組織多軍

兵種聯合戰備警巡，這是針對「美台勾連」採取的必要行動。東部戰區公眾號新聞稿援引他指出

，近來美方頻頻在台灣問題上搞動作，說一套、做一套，明里暗里慫恿支持台獨勢力，將把台灣

推向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。

美國聯邦參議員達克沃絲（Ｔａｍｍｙ Ｄｕｃｋｗｏｒｔｈ， Ｄ－ＩＬ）周一（３０日

）晚間率團抵達台灣，並展開至６月１日訪問行程，將與台灣政府針對區域安全、經貿合作及台

美關係等各項議題交換意見。訪問期間，解放軍派出３０架軍機，飛入台灣西南防空識別區，數

量是今年來第二多。（ｗｌ）

