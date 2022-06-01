【樓市鬆綁】更多二線城市跟進救市，成都寧波多維度放鬆購房條件

《經濟通通訊社１日專訊》為提振低迷的房地產市場，從中央到地方相關政策魚貫而出，近

期更多內地二線城市亦跟進救市。成都市和寧波市周二（３１日）晚間相繼發布新政，內容包括

放鬆限購和限售、提升公積金房貸額度以及放寬徵稅條件等。

成都市出台關於進一步優化完善房地產政策促進市場平穩健康發展的通知並明確，二孩及以

上家庭，可在現有限購套數基礎上新購買一套住房。同時支持居民將自有住房用於保障性租賃住

房，並可一次性新增購買一套住房。限售方面，成都最新規定，在全市範圍內新購買的商品住房

或二手住房，自取得不動產權證滿兩年或合同備案之日起滿三年後方可轉讓，較此前亦有所放鬆

。

寧波市亦出台關於支持剛性和改善型住房需求的通知，重點支持首套購房需求，滿足合理的

「以小換大」、「賣舊買新」等改善型住房需。有未成年子女的寧波市戶籍二孩三孩家庭，在海

曙區、江北區、鎮海區、鄞州區（市四區）已有兩套住房的，可以在限購區域再購買一套商品住

房；有未成年子女的非本市戶籍二孩三孩家庭，在市四區已有一套住房的，可以在限購區域再購

買一套商品住房。

在信貸和稅收政策方面，成都的通知稱，在全市範圍內個人轉讓家庭唯一住房的，增值稅由

滿五年免徵調整為滿兩年免徵。公積金貸款首付比例下調１０％，雙職工家庭購買首套住房的最

高貸款額度提高至８０萬元（人民幣．下同）。

寧波則規定，職工按規定連續繳存住房公積金滿兩年，首次申請住房公積金貸款購買家庭首

套自住住房的，最高貸款額度由６０萬元╱戶提高至１００萬元╱戶。購買改善型第二套自住住

房等其他情形申請住房公積金貸款的，最高貸款額度由４０萬元╱戶提高至８０萬元╱戶。按國

家生育政策生育二孩或三孩家庭住房公積金最高貸款額度在上述基礎上再上浮２０％。（ｗｌ）

