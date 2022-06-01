《神州債市》５月地方債發行規模創單月歷史次高，料６月再現高峰

《經濟通通訊社１日專訊》內地經濟因疫情封控陷入極度低迷之際，５月地方債發行大幅加

速，全月發行規模超１﹒２萬億元（人民幣．下同），創年內單月新高，且亦是歷史次高。發行

進度來看，提前批額度已發行完畢，今年前五個月發行新增地方債約２﹒４４萬億元，佔全年新

增債務限額的５６％；其中新增專項債發行超２萬億，佔全年新增專項債限額的５６％。

２０２２年１－５月，新增地方債發行２４４４５﹒４億元，佔全年新增地方政府債務限額

４３７００億元的５５﹒９％。其中，新增一般債發行４１０６﹒９億元，佔全年新增一般債務

限額７２００億元的５７％；新增專項債發行２０３３８﹒５億元，佔全年新增專項債務限額

３６５００億元的５５﹒７％。

據《路透》計算，５月地方債平均發行利率３﹒０４％，較上月變動走高９個基點（ｂｐ）

，回到３％水平上方；平均發行倍數２１﹒２８倍，基本持平上月，且仍高於２０倍水準，地方

債需求依然旺盛；平均發行期限１２﹒９８年，高於上月。



＊料地方債供給不會對資金面形成系統性影響＊



截至５月末，全年新增額度方面，一般債還剩約３０００億元，專項債剩約１﹒６萬億元。

按國務院６月底基本發完的要求，６月地方債發行將再現高峰。

不過興業證券固收團隊報告認為，地方債供給可能並非洪水猛獸。整體而言，地方債供給對

資金面的擾動的幅度與當時所處的貨幣信用環境高度相關，若在寬貨幣環境中，人行大概率配合

財政，地方債供給對資金面的擾動可能只是階段性的，不會對資金面形成系統性影響。（ｗｌ）

