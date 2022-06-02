《廣匯論勢－鄭廣復》歐洲經濟身陷泥濘，歐元下試一算機會高

《廣匯論勢》宇宙萬物相生相剋。在金融市場，散戶敵不過大戶，大戶敵不過國策，國策敵

不過天災人禍；反過來，發生天災人禍時，需要政策扶持，例如２０２０年初爆發ＣＯＶＩＤ－

１９疫情，各國央行大幅減息，政府增加對企業及家庭的財政援助。當政策有利金融市場時，大

戶自然懂得如何利用此良機搵銀，有大戶作為先鋒，散戶跟在其後自然漁人得利！

美國財長耶倫早前接受ＣＮＮ訪問時承認，去年她對於美國通脹發展路徑判斷錯誤，因她並

無完全了解當時的情況，而且出現了一些意外衝擊，令通脹惡化。她在去年１０月下旬表示，雖

然預期高通脹將持續至２０２２年上半年，但否認已經失控，並指通脹率在今年下半年之前將會

返回正常水平，而在去年１１月初亦重申了通脹將返回正常水平的觀點，但１２月初改口，表示

不應再稱高通脹屬暫時性。嚴格來說，她只錯了一半，另一半則要看通脹在今年餘下時間的發展

了！



＊俄烏戰事為耶倫「誤判」通脹解圍＊



我無意攻擊耶倫，畢竟，作為美國重要財金官員，其一言一行皆受到全球注視，要對某一經

濟狀況作出終極判斷並不輕易，亦需三思。若她認為通脹並非暫時性，那聯儲局就必須採取行動

－收緊貨幣政策，但當時美國疫情仍然嚴峻。此外，拜登在去年３月１１日簽署了１﹒９萬億美

元的《２０２１美國救援法案》，旨在支持美國經濟增長，降低疫情的影響。

法案重點包括了覆蓋９７％美國人口的健康保險、上調最高稅率至３９﹒６％、徵收資產增

值率，以及上調企業率至２８％，藉此增加４萬億美元稅收。另外又免去學生貸款、提高時薪至

１５美元、未來１０年投資１﹒３萬億美元在基建項目上，以及在其第一任期內花費２萬億美元

發展潔淨能源。財長耶倫或聯儲局主席鮑威爾此刻可以怎樣？支持加息嗎？以耶倫的經驗，我不

相信她是誤判通脹發展，而是不得不配合拜登的施政方針。當然，不論耶倫或鮑威爾都不可能預

料俄羅斯會在今年２月下旬入侵烏克蘭，及後引發能源短缺危機，油價高漲進一步推高通脹的劇

情。



＊美國高通脹左右中期選結果＊



不過，早前耶倫與鮑威爾及拜登討論過通脹問題，而拜登亦支持聯儲局壓抑通脹，更表示總

統的責任是為聯儲局的工作提供空間，且不會干預聯儲局的工作。這個當然，美國１１月初將會

舉行國會中期選，高通脹是目前全球關注的問題，亦會影響美國中期選結果，他亦有可能藉此影

射特朗普，因特朗普在任期內多次對聯儲局的貨幣政策表達不滿，試圖向鮑威爾施壓。

投資者對高通脹及經濟衰退的看法忽冷忽熱，時而憧憬聯儲局會減慢加息步伐，時而又擔心

當局為壓抑高通脹而採取更加鷹派的立場。然而，鮑威爾早已表明６、７月份將會各加息半厘，

而聯儲局亦自今天起減少購買債券及按揭抵押證券（ＭＢＳ），每月額度分別為３００億及

１７５億美元，並於三個月後將額度分別提高至６００億及３００億美元。



＊市場預料聯儲局９月再加息半厘＊



根據ＣＭＥ的Ｆｅｄｗａｔｃｈ ｔｏｏｌ，現時市場除預期聯儲局將於６及７月份皆會加

息半厘之外，預期９月份再加半厘的機會率亦接近６２％，１１及１２月都只會加息０﹒２５厘

的機會率分別是５８％及５６％。若然聯邦基金利率一如預期般上升，則今年底將會達到３％，

即介乎普遍預期的２﹒５％至最樂觀的３﹒５％中位。

美國勞工部明天公布５月份就業報告，預期整體非農業就業職位增加３２﹒５萬個，較４月

份修訂的數字少１０萬個有多，這正正反映美國勞動力短缺的問題。若然新增非農業職位減少，

但時薪升幅擴大，即反映在普遍物價上漲及勞動力短缺下，企業生產成本上升壓力增加，這反而

令聯儲局進一步加息以壓低通脹的預期升溫。



＊年底息差達３厘，歐元下試１算機會高＊



聯儲局的退市路線圖最清晰，相信美元匯價不會因為新增非農業職位稍減而大跌。況且，法

國第一季ＧＤＰ向下修訂至按季收縮０﹒２％，即２０２０年第四季以來首次按季收縮，歐洲最

大經濟體德國，首季ＧＤＰ按季亦僅增長０﹒２％（去年第四季收縮０﹒３％）；意大利首季

ＧＤＰ按季亦僅輕微增長０﹒１％。歐元區三大經濟體首季表現如此疲弱，可謂已身陷滯脹及臨

近衰退邊緣，歐洲央行必不可能快速加息，即使今年商業銀行存款利率脫離負值，明年有多大上

升空間？若然今年底，美國聯邦基金利率升至３厘，而歐元區為零，歐元兌美元下試一算的機會

仍然極高！



＊加元年內難脫大型上落格局＊



昨天加拿大央行（ＢＯＣ）一如市場預期，宣布加息半厘，將指標利率調高至１﹒５厘。

ＢＯＣ在會後聲明中指出，全球供應短缺、中國因應疫情而封城，加上俄烏戰事令能源及商品價

格存在上升壓力，是通脹上升的原因，加拿大本土消費維持強勁、薪酬升幅普遍擴大，但出現勞

動力短缺情況。ＢＯＣ表示未來需要進一步收緊貨幣政策，但仍以調整利率為主，收緊量寬措施

則為輔助。另外，ＢＯＣ預料指標利率將於３％附近止步，而市場預期７月份將再加息半厘，其

後將會減慢加息步伐。７月份仍有三次議息會議，若指標以３厘為年底目標，即ＢＯＣ將有一次

會議會加息半厘，另外兩次都是加０﹒２５厘。

換言之，加元與美元到今年底已無息差，影響兩隻貨幣的因素將集中在基本面，我認為，市

場一旦炒作經濟衰退，油價將會大幅回落，預料１００及８０美元將會逐一失守，如此，加元將

會受壓。此外，資金將由股市流入美債避險，美元應會受惠。美元兌加元在議息結果公布後變動

不大，短期料於１﹒２４００至１﹒２７５０波動，中線仍難脫離１﹒２０至１﹒３０大型上落

區。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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