《股林淘金－林家亨》美股又跌過，港股只小跌

《股林淘金》美股昨天（３１日）公布的２０大城市房價繼續上升，升幅大過市場預期，市

場擔憂聯儲局加息行動繼續進取，長、中、短債息重新又再上升。１０年期債息上升１０﹒６基

點，升回２﹒８６４厘；３０年期長債升８﹒１６基點，重上３厘之上。美股道指早上開市後下

跌幅度曾達４００點，之後中午收復跌幅，更有微升，收市前再下跌，報收跌２２２點，納指下

跌４９點。

港股在美國ＡＤＲ跌幅大約１２０點，騰訊（００７００）下跌５﹒０８元；港交所

（００３８８）下跌３﹒３８元；京東（０９６１８）下跌５﹒８３元；比亞迪（０１２１１）

穩守２８０元。

估計今日（１日）港股跌幅不大，最主要原因是中國政府宣布一系列的刺激消費政策，恒指

雖然已逼近保歷加通道頂線２１４３８點附近，但應不會有大幅度的回吐。而且恒指的保歷加通

道走勢有逐漸變成擴散性喇叭型，仍可以保住一定的強勢，只是升幅放慢了腳步。一眾大藍籌股

份假若未升穿保歷加通道頂線之上，其實不用太早沽貨。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪股份



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