《股林淘金－林家亨》美股又跌過，港股只小跌

《股林淘金》美股昨天（３１日）公布的２０大城市房價繼續上升，升幅大過市場預期，市
場擔憂聯儲局加息行動繼續進取，長、中、短債息重新又再上升。１０年期債息上升１０﹒６基
點，升回２﹒８６４厘；３０年期長債升８﹒１６基點，重上３厘之上。美股道指早上開市後下
跌幅度曾達４００點，之後中午收復跌幅，更有微升，收市前再下跌，報收跌２２２點，納指下
跌４９點。
港股在美國ＡＤＲ跌幅大約１２０點，騰訊（００７００）下跌５﹒０８元；港交所
（００３８８）下跌３﹒３８元；京東（０９６１８）下跌５﹒８３元；比亞迪（０１２１１）
穩守２８０元。
估計今日（１日）港股跌幅不大，最主要原因是中國政府宣布一系列的刺激消費政策，恒指
雖然已逼近保歷加通道頂線２１４３８點附近，但應不會有大幅度的回吐。而且恒指的保歷加通
道走勢有逐漸變成擴散性喇叭型，仍可以保住一定的強勢，只是升幅放慢了腳步。一眾大藍籌股
份假若未升穿保歷加通道頂線之上，其實不用太早沽貨。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》
＊筆者持有比亞迪股份
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載