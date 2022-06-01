《全球視野－胡一帆》中國防疫限制措施令生產和供應鏈承壓

《全球視野》上海自３月底以來實施了嚴格的防疫措施，再加上其他城市（尤其是長三角地

區）的一系列封閉舉措，均令經濟和供應鏈承壓。



目前而言，動態清零策略將延續。因此，如果感染病例數再度上升，可能還會實施局部小規

模封控；如果社區出現廣泛傳播，可能還會實施全市範圍的封控管控。在小規模封控下，消費首

先受到衝擊，而生產和供應鏈受到的影響相對可控，因企業通常能夠在閉環中運營。全市範圍的

封控往往影響更大，波及生產和供應鏈，具體取決於限制措施持續的時間和規模。



最近一輪的封控引發部分跨國公司對中國供應鏈穩定性的擔憂。作為汽車和電子設備的主要

製造中心，上海封控導致生產遠低於正常水準甚至是停產。比如，特斯拉上海工廠於４ 月１８

日重啟生產，逾８０００ 名員工在閉環模式下維持運營，但由於物流持續中斷造成零部件短

缺，該公司不得不在５ 月初再次停產。在２０２０ 年至２０２１ 年疫情期間，中國的供應

鏈展現出較強的韌性，這從生產和出口持續強勁增長可見一斑。然而，這種優勢不斷減弱。東盟

國家等競爭者逐漸恢復正常，而上海這一重要的製造業中心則經歷了為期兩個月的全域靜默管理

。這促使一些跨國公司轉移部分生產線。



如果嚴格封控措施持續下去，由此引發的不確定性可能會增加企業將供應鏈分散至其他地區

的意願。也就是說，跨國公司可能會遷往東南亞等其他國家。其他因素也在驅動這一趨勢，比如

中美緊張局勢持續，區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）生效，其中的原產地規則有利於在

各個成員國分散供應鏈的企業。



不過，我們認為疫情的影響是短期的。在可預見的未來，中國供應鏈的主導地位仍有望保持

不變。中國不僅擁有龐大且不斷增長的消費市場，而且還兼具先進的製造基礎設施、高效的物流

系統和高素質的熟練勞動力等獨特優勢。在中國以外擁有部分基礎設施的公司大多正在重新分配

和重新平衡其業務，而不是完全遷出。在生產鏈的中端和中間產品方面，中國全面且大規模的製

造鏈依然不可替代。



＊第二季ＧＤＰ增速或大幅放緩＊



４月份經濟活動資料表明，近期多地實施的防疫封控措施（尤其是上海全域實施靜默管理）

對經濟造成顯著影響。第二季ＧＤＰ增速很可能大幅放緩至２％以下，並會使全年ＧＤＰ增速低

於４％。



＊需要加快加大政策支援力度＊



政策支持力度還需加大並加快步伐，以應對經濟放緩。財政政策在穩增長方面將發揮關鍵作

用，包括擴大支出、減稅降費、加快地方政府債券發行等。國務院在５ 月２３ 日宣布了一攬

子促進經濟發展的財政刺激措施（約占ＧＤＰ 的０﹒４ 個百分點），其中包括增加退稅

１４００ 億元人民幣，減征部分乘用車購置稅６００ 億元，社保費緩繳政策延長至２０２２

年底（預計緩繳３２００ 億元）等。其他措施還包括：對小微企業的普惠貸款額度增加一倍

，支持航空和鐵路等行業發行債券，因城施策支持住房需求等。



短期內更多政策舉措可望公布，包括加大消費支持力度、房地產適當鬆綁等，以緩解經濟面

臨的日益嚴峻的挑戰。然而，政策的落實依然是下半年經濟復甦以及市場信心增強的關鍵所在。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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