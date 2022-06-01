【聚焦數據】中國５月財新製造業ＰＭＩ回升至４８﹒１，符合預期

《經濟通通訊社１日專訊》國內多地疫情在５月持續，對製造業景氣度的拖累仍在，但沖擊

程度出現邊際放緩。

６月１日發布的財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４８﹒１，較上月回升２﹒１

個百分點，但已連續三個月處於收縮區間。表明多地散發疫情對經濟的負面影響仍在持續，但幅

度較上月邊際減小。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的５月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒６，

高於上月２﹒２個百分點，仍處於收縮區間。



＊需求狀況改善，但出口訂單明顯下滑＊



從財新中國製造業ＰＭＩ分項指數看，５月製造業供給和需求繼續收縮，當月生產指數和新

訂單指數雖有回升，但繼續低於榮枯線，其中需求略強於供給。外需持續低迷，新出口訂單指數

連續十個月位於收縮區間，收縮幅度也較上月收窄。

對產量下降的原因，受訪企業普遍提到疫情持續，相應限製措施影響生產經營和物流。部分

企業表示，需求狀況較４月相對改善，其中出口訂單明顯下滑，與交單付運困難有關。

與多數分項指標邊際改善不同，５月就業指數較上月收縮程度加深，在過去十個月中第九次

位於收縮區間，投資品行業用工收縮率最為明顯。部分受訪企業稱，因疫情和新接業務量下降而

減少用工，另外一些企業則在員工自願離職後沒有填補空缺。



＊生產經營預期指數降至近五個月新低＊



物流仍未恢復正常，５月供應商供應時間指數繼續大幅低於榮枯線，雖好於上月，但仍為

２０２０年３月首輪疫情防控後次低。與產出走勢一致，製造業採購量也繼續下降，降幅較上月

收窄；鑒於需求疲弱，企業有意減少庫存，產成品和採購庫存量均溫和下降。

成本端和收費端價格分化。由於原材料、燃料、運費價格持續高企，企業成本端壓力持續增

加，５月製造業企業購進價格指數連續第２４個月位於擴張區間，漲幅較上月回落。相比之下，

受需求疲弱影響，出廠價格指數降至收縮區間，創２０２０年５月以來新低，顯示製造業利潤承

壓加劇。

５月生產經營預期指數仍位於榮枯線以上，但已降至近五個月新低，且低於長期均值。這表

明企業家總體上對疫情得到控製充滿信心，但對經濟社會能否迅速回歸正常仍心存擔憂，對俄烏

戰爭的持續也心存疑慮。



＊分析：本輪疫情對經濟的負面影響或超過２０２０年＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年５月，多地局部疫情持續，製造業景氣度邊際

出現改善但仍位於收縮區間。需求、供給均在榮枯線之下，且影響逐漸傳導至就業端；供應鏈受

阻、物流時間延長等問題未能得到徹底改善；成本端和收費端價格的分化進一步擠壓了企業的盈

利空間。本輪疫情對經濟的負面影響或超過２０２０年。政策層面，保證就業和物流暢通是重中

之重。打通產業鏈、供應鏈堵點，推動復工復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，

幫扶紓困政策不應只限於供應端，對受疫情影響收入下降的人員補助，亦應提上日程。（ｃａ）

