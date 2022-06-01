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01/06/2022 13:32

【ＦＯＣＵＳ】拜登閉門晤鮑叔，謀兼顧通脹增長保證

　
　　【ＦＯＣＵＳ】「Ｒｅｓｐｅｃｔ　ｔｈｅ　Ｆｅｄ（尊重美聯儲）」，是蜜糖還是砒霜？
面對全美汽油價格再刷新高，拜登周二（３１日）在橢圓形辦公室閉門會見聯儲主席鮑威爾前如
是說。連同他周一（３０日）發表公開文章聲稱，「美聯儲負有控制通脹的主要責任」，鮑叔顯
然已成為繼普京之後的「背鍋俠第二」。
　　「獨立性」尚方寶劍是否意味白宮向激進加息開綠燈？若看看「抗通脹悍將」Ｐａｕｌ　
Ｖｏｌｃｋｅｒ的回憶錄，答案是未必。
　
＊油價房價新高，聯儲恐成「甩鍋」對象＊
　
　　美國ＣＰＩ及ＰＣＥ漲幅４月雙雙錄放緩跡象，按年漲幅分別回落至８﹒３％及６﹒３％，
但就在剛剛的陣
亡將士紀念日假期，全美每加侖汽油均價錄近４﹒７美元歷史新高；摩通更悲觀預期，全美汽油

價到８月或攀上６美元。
　　油價、房價新高不斷，美國個人儲蓄率４月錄得４﹒４％的２００８年雷曼倒閉以來最低水
平，共和
黨橫掃中期選舉似指日可待。怎麼辦？除了降低中國商品關稅愈顯迫在眉睫，ＱＥ始作俑者聯儲
，自然成了拜登新的「甩鍋」對象。
　　就在周一，拜登於《華爾街日報》發表題為「我對抗通脹的計劃」文章，直指「美聯儲負有
控制通脹的主要責任（ｐｒｉｍａｒｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ）」；周二下午，他在
會見鮑威爾前再稱，「尊重美聯儲，尊重美聯儲的獨立性」。
　
＊尊重獨立性，不意味向激進加息開綠燈＊
　
　　此番表態，令今次拜登在去年１１月提名鮑威爾連任後的兩人首次面對面會談，少了鮑威爾
２０１９年２月應邀赴特朗普晚餐的「鴻門宴」意味（為防止特朗普施壓，鮑威爾在晚宴前就已
準備好會晤聲明）。
　　但「尊重聯儲的獨立性」、「為聯儲提供應對通脹所需的空間」，絕不意味白宮向激進加息
開綠燈；相反，拜登或許意在尋求鮑威爾對加息遏制通脹，但又不會導致美國經濟陷入衰退的某
種保證。
　　何以見得？拜登明言，自己的首要任務是「應對通脹問題（ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ　
ｉｎｆｌａｔｉｏｎ）」，同時「從歷史性復甦過渡到穩定增長（ｓｔｅａｄｙ　
ｇｒｏｗｔｈ）」。再看看鮑威爾的前任、８０年代「抗通脹悍將」沃克爾的回憶錄，其中提及
１９８４年與尋求連任的總統列根（Ｒｏｎａｌｄ　Ｒｅａｇａｎ）的會面，獲其幕僚長告知「
總統命令你在大選前不要加息」；而在此之前，列根多次公開稱「美聯儲是自主的
」。

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