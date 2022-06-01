【大國博弈】美副財長：拜登承諾竭力壓通脹，考慮降低中國貨關稅

《經濟通通訊社１日專訊》美國副財長阿迪摩表示，拜登政府正考慮調低部分中國貨關稅，

以壓低通脹，但需要平衡美方應對中國不公平貿易操作的長期策略。

阿迪摩接受有線新聞網絡（ＣＮＮ）訪問稱，拜登承諾竭力壓抑通脹，減輕每個美國家庭的

生活成本，以達致可持續水平，降低中國貨關稅是選項之一。不過他強調，華府也需要平衡短期

價格下降、與長期應對中國貿易不公平操作的問題。指拜登政府就關稅問題的最終決定，是確保

既能解決通脹等短期挑戰，亦解決到美國面臨的長期挑戰。



＊華府內部對降低中國貨關稅的取態仍存分歧＊



拜登與美國財長耶倫較早時提出同類看法。不過阿迪摩的說法反映，華府內部對於降低中國

貨關稅的取態仍存在分歧。據悉，美國貿易代表戴琪反對調低中國貨關稅。

美國經濟顧問委員會主席勞斯也稱，白宮正考慮降低關稅以幫助抗擊通脹，認為降低關稅至

少能將通脹率降低幾個基點。

拜登於白宮橢圓形辦公室，和聯儲局主席鮑威爾以及財長耶倫會面，討論如可應對美國４０

年來最高的通脹。拜登於會面前稱，他的首要任務是遏制通脹，指聯儲局目前正專注應對通脹，

強調尊重聯儲局的獨立性。（ｃａ）





