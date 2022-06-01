  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2022 08:52

【大國博弈】美副財長：拜登承諾竭力壓通脹，考慮降低中國貨關稅

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國副財長阿迪摩表示，拜登政府正考慮調低部分中國貨關稅，
以壓低通脹，但需要平衡美方應對中國不公平貿易操作的長期策略。
　　阿迪摩接受有線新聞網絡（ＣＮＮ）訪問稱，拜登承諾竭力壓抑通脹，減輕每個美國家庭的
生活成本，以達致可持續水平，降低中國貨關稅是選項之一。不過他強調，華府也需要平衡短期
價格下降、與長期應對中國貿易不公平操作的問題。指拜登政府就關稅問題的最終決定，是確保
既能解決通脹等短期挑戰，亦解決到美國面臨的長期挑戰。
　
＊華府內部對降低中國貨關稅的取態仍存分歧＊
　
　　拜登與美國財長耶倫較早時提出同類看法。不過阿迪摩的說法反映，華府內部對於降低中國
貨關稅的取態仍存在分歧。據悉，美國貿易代表戴琪反對調低中國貨關稅。
　　美國經濟顧問委員會主席勞斯也稱，白宮正考慮降低關稅以幫助抗擊通脹，認為降低關稅至
少能將通脹率降低幾個基點。
　　拜登於白宮橢圓形辦公室，和聯儲局主席鮑威爾以及財長耶倫會面，討論如可應對美國４０
年來最高的通脹。拜登於會面前稱，他的首要任務是遏制通脹，指聯儲局目前正專注應對通脹，
強調尊重聯儲局的獨立性。（ｃａ）

　

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning01/06/2022
熊麗萍料減徵購置稅難刺激汽車銷量大增　比亞迪280元要唞氣
人氣文章財經熱話01/06/2022
【虛幣世界】美股下挫加密貨幣上揚，比特幣貼近32000美元
人氣文章財經熱話31/05/2022
【CHEERS！】上海明解封兼踏入旺季啤酒股穩升　青啤遭復星減持照漲近半成
人氣文章中國故事31/05/2022
《神州經脈》製造業PMI勝預期　滬指月漲逾4%外資連三日捧場
人氣文章財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力
人氣文章財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】比亞迪宜候調整吸納 染藍新貴中升受惠復產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金