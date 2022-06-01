【新冠肺炎】公安部：出現本土病例城市不得舉辦大型群眾性活動

《經濟通通訊社１日專訊》公安部今日舉行「喜迎二十大，忠誠保平安」主題新聞發布會，
通報了全力以赴護航端午等情況。壓實疫情防控責任。針對近期國內新冠疫情多發頻發的實際情
況，明確要求近期出現本土病例的城市不得審批舉辦大型群眾性活動；沒有疫情的城市，對許可
舉辦的活動協助防疫部門督促落實疫情防控「四方責任」和安全主體責任。（ｃａ）
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