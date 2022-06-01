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即市新聞

01/06/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》ＥＴＦ通或７月實施，便利外資投資內地市場

　　《投資智慧》本港和內地股市融通再進一步，中證監和香港證監會周五（２７日）聯合宣布
，同意把ＥＴＦ（交易所買賣基金）納入互聯互通機制，投資額度與股票互聯互通一併統計及管
理。兩地證監會預計，公布日起需時約２個月作最後準備，即「ＥＴＦ通」最快或在７月正式實
施。「ＥＴＦ通」制度安排主要參照「滬深港通」，遵循兩地現行的基金運作、交易結算法規和
運行模式。「ＥＴＦ通」實施後，投資者可透過當地券商和經紀，跨境買兩地ＥＴＦ，但僅限參
與二手市場，不涉及認購和贖回。預計初步可迎來北水的ＥＴＦ，資產規模最少達１７億元。
　
　　早在國家「十四五」規劃中就明確指出，支持強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的功能，深
化及擴大內地與香港金融市場互聯互通。香港目前已是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球
約７５％離岸人民幣結算業務，２０２１年上半年每天結算量超過１﹒５萬億元人民幣；在港的
離岸人民幣存款超過８０００億元，佔全球離岸人民幣存款約６０％。自「滬港通」、「深港通
」及「債券通」推出以來，各個互聯互通項目在過去數年蓬勃發展。數據顯示，滬股通歷史淨買
額達８３８３﹒８８億人民幣；深股通歷史淨買額達７８１１﹒６３億人民幣；有關北向交易為
內地股市帶來超過１６０００億人民幣淨資金流入。港股通（滬）歷史淨買額１﹒２７萬億元；
港股通（深）歷史淨買額１﹒０７萬億元；南向交易則為香港股市帶來超過２３０００億港元淨
資金流入。境外機構透過「債券通」等渠道持有內地在岸債券的金額超過３７０００億人民幣。
　
　　整體來看，是次「ＥＴＦ通」納入互聯互通機制是又一標誌性擴容事件。根據準則，目前共
有６隻香港ＥＴＦ符合被納入港股通的條件，分別為：盈富基金（０２８００）、恒指ＥＴＦ
（０２８３３）、恒生中國企業指數ＥＴＦ（０２８２８）、南方恒生科技ＥＴＦ
（０３０３３）、安碩恒生科技ＥＴＦ（０３０６７）、恒生科技ＥＴＦ（０３０３２）。其追
蹤的指數主要為恒生指數、國企指數和恒生科技指數。雖然短期來看，「ＥＴＦ通」對港股直接
影響未必很大，但中長期看影響將頗為深遠。不僅有利於豐富交易產品種類、為外資投資中國資
本市場提供更多便利，同時也有望推動內地與香港市場，甚至其他海外市場的流動性和連通性進
一步提升。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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