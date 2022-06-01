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即市新聞

01/06/2022 15:10

《師傅教路－黃瑋傑》促進消費政策下銷售增，永達汽車直接受惠

　　《師傅教路》促進汽車消費政策密集出台，階段性減徵部分乘用車購置稅６００億的利好政
策終於落實，對購置日期在２０２２年６月１日至１２月３１日期間且單車價格（不含增值稅）
不超過３０萬元的２﹒０升及以下排量乘用車減半徵收車輛購置稅。據市場人士估計，政策實施
將帶來２００萬輛的汽車銷售增量。此外，備受市場關注的新一輪新能源汽車下鄉活動也正式啟
動，據工信部發布的通知，此輪新能源汽車下鄉活動從今年５月至１２月，擬在山西、吉林、江
蘇、浙江、河南、山東、湖北、湖南、海南、四川、甘肅等地舉辦若干場活動。市場人士預計新
能源汽車下鄉有望加快推動下沉市場的新能源汽車滲透率，帶動總量進一步提升，全年新能源乘
用車銷量預計有望突破５３０輛。
　
＊完善線索跟進管理機制，爭取更多新車銷售資源＊
　
　　促進汽車消費政策帶來的汽車銷售增量將令汽車經銷商直接受惠，作為龍頭經銷商之一的永
達汽車（０３６６９）利用數字化管理工具進一步完善線索跟進管理機制，確保新車銷售線索的
使用率和轉化率持續提升。集團與品牌主機廠保持密切溝通與合作，爭取更多的新車銷售資源，
同時進一步對品牌熱銷車型、重點盈利車型實施銷售核價審批管理，確保新車銷售收入穩定提升
。２０２１年，集團新車周轉天數為２２﹒５天，較２０２０年同比下降７﹒９天。集團通過對
各品牌車型資源供需的評估、市場變化的研判及周轉天數預測等數據分析，進一步完善新車「進
　、銷　、存」管理要求，同時加強對各品牌遠期訂單的儲備，增強市場抗風險能力，確保新車
批零售（進貨與銷量）進度平衡的同時保障庫存結構、資金佔比的合理性。
　　受疫情及汽車芯片短缺等因素影響，集團今年第一季度新車銷量同比減少２７％至
４２６３１輛。然而，憑藉核心豪華品牌經銷商優勢，集團豪華及超豪華品牌新車銷量僅下跌
１４﹒１％至３２０３６輛，實現銷售收入１２２億元人民幣，下跌１２％，跌幅小於銷量。
　
＊全面推動二手車業務增長，建議於８﹒５元買入＊
　
　　二手車銷售方面，國家大力規範和推動二手車產業發展，於２０２０年４月初宣布二手車經
銷企業處置╱銷售二手車的增值稅率由２％下調至０﹒５％。根據中國汽車流通協會的數據，
２０２１年中國二手車交易量達到１７５８﹒５１萬輛，同比增長２２﹒６２％。集團全面推動
二手車業務增長，作為汽車服務主業增長新引擎。在行業中率先全面推進零售經銷業務，通過三
方面的業務升級，即批發模式向零售模式升級，經紀模式向經銷模式升級，傳統運營模式向數字
化、全渠道運營模式升級，實現業務規模、零售能力、盈利能力的持續提升。今年第一季度，永
達二手車交易量為１６５８０輛，同比增長９﹒２％。中國整體乘用車市場已經全面進入升級置
換市場，隨著二手車限遷政策的進一步解禁以及二手車業務模式不斷完善，未來中國二手車交易
市場將會迎來一個快速增長階段。建議買入價８﹒５元，目標９﹒５元，止蝕位７﹒９元。《輝
立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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