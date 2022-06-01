《樓市亮話－湯文亮》出租豪宅減少，不利香港作為金融中心

《樓市亮話》星期一早上與同事開會，的確有一些住豪宅的外資僱員離開，但同時有一些新

來港的外資僱員租客，所以，公司的豪宅出租率並沒有下跌，仍然維持在高水平，但我覺得情況

不大理想，豪宅出租率沒有下跌的原因是能夠出租的豪宅減少，全港整體出租豪宅單位可能減少

，換句話說，外資來港的僱員減少，不利香港作為金融中心。



我有不少擁有豪宅的朋友，最近都是將豪宅收回，分配給子女作為居所，或者有一些環境比

較好的父母出資給子女買豪宅，令到豪宅能夠出租的單位不斷減少，有豪宅收租的業主當然滿意

，但其實不利香港長遠發展。而事實上買豪宅收租的業主對香港極有貢獻，豪宅的回報不高，租

客的要求又奄尖，但豪宅始終穩陣，長遠來說，升值比其他類型的物業較好，在中環呎價

３００００元已經可以買到頂級甲廈，但３００００元一呎的豪宅，要在大西北區才有貨源。



但在二、三十年前，中環的甲廈與山頂豪宅的呎價是差不多，現在中半山的豪宅，每呎１０

萬元已經不是新聞，豪宅太貴，基本上已經冇人買豪宅收租，不知不覺將外資僱員淘汰，對香港

絕非好事。沒有足夠外資僱員，香港又怎可以稱自己為世界金融中心。好彩現在的甲廈租金不高

，拉上補下，外資仍然願意以香港作為總部，但長遠不解決豪宅供應不足的問題，難保有一日外

資不再來港，香港金融中心的地位沒有了。



我有不少老友願意買豪宅收租，不過有一件事阻止他們，就是政府的１５％印花稅，代表買

入豪宅之後，未來七八年的租金都要用作繳付印花稅，令到不少人卻步。而地產商又只希望出售

豪宅，不願出租，所以，有不少新建豪宅仍然空置，對我們公司來說，能夠出租的豪宅單位愈少

愈好，但不利香港作為金融中心。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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