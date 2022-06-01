【新冠疫苗】４間社區疫苗接種中心今起關閉，其餘２１間繼續服務

《經濟通通訊社１日專訊》政府表示，４間社區疫苗接種中心今日起關閉，包括位於中央圖

書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館。其餘２１間接種中心繼續提供

服務，星期一至五朝１０晚６開放；星期六、日朝８晚８開放，每日下午１時半至２時半為清潔

時間。

中大醫院和林士德體育館社區疫苗接種中心除為１２歲或以上人士，接種復必泰疫苗外，亦

會為５至１１歲兒童接種復必泰疫苗。（ｃｌ）

