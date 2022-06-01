【香港政情】盧文端︰雙普選仍會落實，但需遵循新選制原則要求

《經濟通通訊社１日專訊》國家主席習近平日前接見候任行政長官李家超時發表的重要講話

，提到新選舉制度「必須倍加珍惜，長期堅持」，引來坊間推測「雙普選」可能遙遙無期。全國

僑聯副主席盧文端在報章撰文，指習近平提出新選舉制度須倍加珍惜、長期堅持，不單止是新選

制須在較長時間保持穩定，而且要求將來實行雙普選，也要貫徹新選制所確立的原則要求。

盧文端解釋，全國人大決定修改完善香港選制時，未有更改《基本法》第４５和６８條，這

兩條所確立的香港行政長官和立法會議員選舉最終達至普選的目標沒有改變。習近平指新選制須

長期堅持，實際上有兩重含義：一是新選制要在較長時間保持穩定，為一國兩制行穩致遠和香港

長期繁榮穩定保駕護航；二是將來落實雙普選，需遵循新選制所確立的原則要求。

他又就習近平的講話歸納出三個重點：一是全面落實「愛國者治港」原則；二是保障香港市

民行使當家作主權利；三是形成社會各階層界別廣泛、均衡參與的政治格局，及社會各階層界別

齊心協力建設香港的良好局面。顯然，今後將會落實的雙普選，必然是新選制規限下的雙普選。

盧文端認為，習近平強調中央全面準確貫徹一國兩制方針的決心從沒有動搖，更不會改變，

是要消除有關一國兩制能否持續的擔心，也是回應「中央改變一國兩制」的不實指摘；而中央表

達對候任行政長官李家超的充分肯定，信任並寄予厚望，也是落實全面管治權的重要體現；新一

屆特區政府須努力落實中央領導重要指示。（ａｃ）





