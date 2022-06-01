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01/06/2022 10:48

【新冠肺炎】孔繁毅︰有條件容許抵港人士居家檢疫

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港近日出現多個感染群組，港大醫學院內科學系臨床教授孔繁
毅在電台節目表示，目前本港免疫屏障高，如果疫情整體趨勢向下、並維持單日約２００宗，可
考慮再放寬社交距離措施，但要留意會否有全新的變種病毒輸入。他又表示，本港的輸入個案比
例不算高，有條件放寬抵港人士的隔離要求，包括容許以居家隔離取代在酒店檢疫，但仍然要完
成核酸檢測要求，以及戴檢疫手環追蹤。
　
＊倡核酸檢測核實快測結果＊
　
　　他指出，現時社區仍然有傳播連，但個案數目變化屬預期之內，提醒市民要繼續遵守防疫措
施，現時確診個案中，經快速測試驗出陽性的比例不多，建議以核酸檢測核實結果，以免出現假
陽性。
　
＊若二代疫苗產生更高中和抗體，試驗可算成功＊　
　
　　國藥研發Ｏｍｉｃｒｏｎ滅活疫苗將於本港展開臨床試驗，孔繁毅稱，會研究參與者接種２
劑疫苗後４星期，體內中和抗體對Ｏｍｉｃｒｏｎ及相關分支病毒，以及Ａｌｐｈａ、Ｂｅｔａ
、Ｄｅｌｔａ等其他新冠變種，所引起的Ｔ細胞反應、疫苗安全性和臨床保護力，如
Ｏｍｉｃｒｏｎ滅活疫苗對各種新冠病毒的中和抗體水平，明顯高過原始株疫苗，已算成功。　
　　港大計劃招募１８００人參與試驗，孔繁毅稱，已招募約５００名參與者，並為其中１００
人接種研究疫苗，預計７月底完成招募並展開２劑疫苗接種，９月底前完成早期分析，若結果理
想、並獲得政府及專家委員會批准，目標１１月前申請上市，年底開放予市民接種。（ｃｌ）

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