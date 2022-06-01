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01/06/2022 13:00

【新冠肺炎】薛永恒：已要求安心出行承辦商推更新版前先推測試版

　　《經濟通通訊社１日專訊》安心出行流動應用程式早前因服務承辦商出現技術錯誤，導致部
分用戶在更新程式後其「疫苗通行證」二維碼等會被刪除。創新及科技局局長薛永恒稱，資科辦
已責成承辦商增加人手及加強內部測試，並進一步要求承辦商往後在推出每一個更新版本前均需
在各個平台先推出一個測試版，由承辦商與資科辦內部員工一同進行實際操作測試，以確保更新
版的程式運作穩妥後才推出供市民下載及使用。
　　薛永恒以書面答覆議員提問時表示，服務承辦商在上月１０日推出安心出行流動應用程式
３﹒２﹒４版本時，因組建過程出現技術錯誤，導致部分Ａｎｄｒｏｉｄ及華為用戶在更新程式
至３﹒２﹒４版本後其疫苗通行證二維碼被刪除。政府資訊科技總監辦公室已即時跟進，並於同
日晚上在Ａｎｄｒｏｉｄ及華為的應用程式商店推出３﹒２﹒５更新版本修正問題。
　　他表示，因應今次事件，資科辦已向服務承辦商發出警告信，要求承辦商嚴肅處理及加強監
察。承辦商已承諾即時增加檢測程式的人手、加強審視批核流程及內部監管，以保證程式更新的
質量及避免同類事件再次發生。（ｃｌ）

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