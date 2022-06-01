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01/06/2022 15:11

【香港政情】李家超與新加坡國務資政張志賢會面

　　《經濟通通訊社１日專訊》候任行政長官李家超今日與新加坡國務資政兼國家安全統籌部長
張志賢在候任行政長官辦公室會面。
　　李家超歡迎張志賢訪港，並向他介紹第六屆香港特別行政區政府的施政理念及香港未來發展
方向。他期待上任後香港與新加坡繼續保持緊密關係。（ｃｌ）

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