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01/06/2022 16:06

【香港政情】警務處前副處長郭蔭庶獲委任為公務員學院院長

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府今日宣布，經公開及內部招聘後，委任警務處前副處長郭蔭
庶為公務員學院院長。他將於今年７月５日履新。
　　公務員事務局局長聶德權表示，郭蔭庶曾任職警隊３１年，期間於不同的管理崗位工作，包
括擔任警察學院基礎訓練中心主管、助理處長（服務質素）、監管處處長和警務處副處長（管理
）。他具備卓越領導、管理及組織能力，亦有志透過提升培訓，使公務員隊伍更好地擔當政府骨
幹的角色，確保「一國兩制」方針全面準確落實。聶德權深信憑藉郭氏的經驗、才幹及抱負，定
能為加強公務員培訓的工作注入新的動力；並且作為首任院長，為學院進一步規劃和發展訂下方
向。

＊今年４月從警隊退休＊

　　郭蔭庶現年５７歲，１９９０年加入香港警務處任職督察。他先後於２００７年晉升為高級
警司，２０１１年晉升為總警司，２０１４年晉升為警務處助理處長，２０１７年晉升為警務處
高級助理處長，並於２０１９年晉升為警務處副處長，直至今年４月從警隊行列退休。
　　公務員學院在去年１２月成立，是香港特別行政區政府為加強公務員各方面培訓而推行的重
點項目。學院致力提供多元化的培訓項目，應對整體公務員隊伍的培訓需要。招聘公務員學院院
長的工作在去年１１月３０日展開，院長一職屬首長級薪級表第六點。（ｃｌ）

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