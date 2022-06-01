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即市新聞

01/06/2022 17:38

【新冠疫苗】本港再多４人針後兩周內死亡，無青年懷疑心肌炎報告

　　《經濟通通訊社１日專訊》衞生署公布，截至５月２９日晚上１１時５９分的過去一星期，
衞生署共接獲５２宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間共接獲４宗曾經於離世前
１４日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名８３歲男子及三名５２至９５歲女子，沒有臨
床證據顯示個案由疫苗引起。
　　同期，衞生署沒有接獲涉及三至１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的
報告。

＊１２歲以上首針接種率９３﹒４％＊

　截至５月２９日晚上８時，本港市民合共接種了約１６９６萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫
苗的市民約６７０萬名，當中包括９３﹒４％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７５６３宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括１０８
宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案
顯示與接種疫苗有關聯。
　　截至５月２９日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結６１宗死亡個案與疫苗接種沒有
因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘３６宗個案仍待更多資料以作評估。
專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。
（ｃｌ）

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