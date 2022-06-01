【外圍經濟】花旗：經濟衰退風險下布蘭特原油將下降到７０美元

《經濟通通訊社１日專訊》花旗大宗商品研究全球主管Ｅｄ Ｍｏｒｓｅ預期，基於經濟衰
退風險，布蘭特原油的公允價值將由現時的每桶１２０美元下降至７０美元。
Ｍｏｒｓｅ表示：「當精煉系統面臨壓力時，將會有一個很大的差別。世界面臨經濟衰退風
險，柴油的需求增長不會強勁。」
花旗將油品需求預期從年初時的每天３６０萬桶下調至２２０萬桶。（ｒｃ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|開市Good Morning01/06/2022
熊麗萍料減徵購置稅難刺激汽車銷量大增 比亞迪280元要唞氣
|財經熱話01/06/2022
【虛幣世界】美股下挫加密貨幣上揚，比特幣貼近32000美元
|財經熱話31/05/2022
【CHEERS！】上海明解封兼踏入旺季啤酒股穩升 青啤遭復星減持照漲近半成
|中國故事31/05/2022
《神州經脈》製造業PMI勝預期 滬指月漲逾4%外資連三日捧場
|財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注 22100點有阻力
|財經熱話31/05/2022
【月結－六月封雲】比亞迪宜候調整吸納 染藍新貴中升受惠復產
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰