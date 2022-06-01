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01/06/2022 09:47

【外圍經濟】花旗：經濟衰退風險下布蘭特原油將下降到７０美元

　　《經濟通通訊社１日專訊》花旗大宗商品研究全球主管Ｅｄ　Ｍｏｒｓｅ預期，基於經濟衰
退風險，布蘭特原油的公允價值將由現時的每桶１２０美元下降至７０美元。
　　Ｍｏｒｓｅ表示：「當精煉系統面臨壓力時，將會有一個很大的差別。世界面臨經濟衰退風
險，柴油的需求增長不會強勁。」
　　花旗將油品需求預期從年初時的每天３６０萬桶下調至２２０萬桶。（ｒｃ）

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