【外圍經濟】智利４月銅產量按年下跌１０％，市場憂慮供應緊張

《經濟通通訊社１日專訊》智利銅產量４月按年大跌近１０％至４２萬噸。由於該國的銅產
量佔全球超過四分之一，令市場再度憂慮供應愈趨緊張。此前１月及２月的產量亦大幅下跌。
智利政府並無說明產量下跌原因，不過早前智利的銅礦面臨質素問題及限水問題。此外，全
球各地的礦業公司亦因為新冠肺炎及極端天氣而受到影響，再加上俄烏衝突及中國封城亦令成本
上升。（ｒｃ）
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