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01/06/2022 07:56

【企業盈喜】遠東酒店（０３７）料全年純利５０００萬元增逾５倍

　　《經濟通通訊社１日專訊》遠東酒店實業（０００３７）公布，預期截至３月３１日止年度
純利約５０００萬元，增約５﹒２５倍。
　　該集團指，溢利大幅增長主因香港的投資物業公平值增加所致。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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