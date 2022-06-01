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01/06/2022 07:56

碧桂園服務（０６０９８）存入逾５０億元，全額贖回到期換股債

　　《經濟通通訊社１日專訊》碧桂園服務（０６０９８）公布，有關發行於今日到期的本金額
５０﹒３８億元、於新加坡上市的零息無抵押有擔保可換股債券，該集團已將足夠資金存入受託
人指定的銀行帳戶，用作全額贖回可換股債券。
　　該集團指，到期贖回可換股債券並無對財務狀況產生任何重大影響。完成贖回後，可換股債
券將被註銷及自新交所除名。（ｗｈ）

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