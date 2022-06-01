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即市新聞

01/06/2022 07:56

再鼎醫藥（０９６８８）轉聯交所為主要上市，料本月２７日生效

　　《經濟通通訊社１日專訊》再鼎醫藥－ＳＢ（０９６８８）公布，收到香港聯交所發出有關
轉為主要上市申請的確認，主要轉換生效日期預計為本月２７日，將於香港聯交所及美國納斯達
克全球市場雙重主要上市。
　　該集團指，自願將其於香港聯交所的第二上市地位轉換為主要上市，預期將擴大在該地區的
投資者基礎，因在大中華區有廣泛的業務營運，預期主要轉換會增強證券於全球市場的流動性，
並提升形象。（ｗｈ）

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