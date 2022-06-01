【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒９億人幣。買快手沽贛鋒

《經濟通通訊社１日專訊》昨日（３１日）恒指低開１７點，報２１１０６點。最高升
２９１點報２１４１５點，最低跌９４點報２１０２９點。恒指收報２１４１５點，升２９１點
或１﹒３８％。
按額度計算，北水全日淨流入３４﹒９億元人民幣，增加２１６６﹒１％。北水淨買入最多
的個股依次是快手（０１０２４）、青島啤酒股份（００１６８）、中國海洋石油
（００８８３）；淨賣出最多的依次是贛鋒鋰業（０１７７２）、中國移動（００９４１）、中
國海外發展（００６８８）。
主板成交２４５６﹒０２億元增加９０﹒７％。其中港股通成交３３４億元，佔總成交
１３﹒６％。
快手升７﹒１９％報７６元，北水淨買入１４億元；青島啤酒股份升４﹒２３％報６７﹒８
元，北水淨買入８﹒２億元；中國海洋石油升２﹒１４％報１２﹒４２元，北水淨買入４﹒５億
元。
贛鋒鋰業跌０﹒８８％報１００﹒８元，北水淨賣出２﹒２億元；中國移動無升跌報
５０﹒６５元，北水淨賣出１﹒９億元；中國海外發展跌０﹒４４％報２２﹒８元，北水淨賣出
１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
快手 （０１０２４） １３﹒９６
青島啤酒股份 （００１６８） ８﹒２１
中國海洋石油 （００８８３） ４﹒４９
李寧 （０２３３１） ３﹒８２
美團 （０３６９０） ３﹒３３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒１８
中國移動 （００９４１） －１﹒９１
中國海外發展 （００６８８） －１﹒６０
中芯國際 （００９８１） －１﹒４９
吉利汽車 （００１７５） －０﹒８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載