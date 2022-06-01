【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒９億人幣。買快手沽贛鋒

《經濟通通訊社１日專訊》昨日（３１日）恒指低開１７點，報２１１０６點。最高升

２９１點報２１４１５點，最低跌９４點報２１０２９點。恒指收報２１４１５點，升２９１點

或１﹒３８％。

按額度計算，北水全日淨流入３４﹒９億元人民幣，增加２１６６﹒１％。北水淨買入最多

的個股依次是快手（０１０２４）、青島啤酒股份（００１６８）、中國海洋石油

（００８８３）；淨賣出最多的依次是贛鋒鋰業（０１７７２）、中國移動（００９４１）、中

國海外發展（００６８８）。

主板成交２４５６﹒０２億元增加９０﹒７％。其中港股通成交３３４億元，佔總成交

１３﹒６％。

快手升７﹒１９％報７６元，北水淨買入１４億元；青島啤酒股份升４﹒２３％報６７﹒８

元，北水淨買入８﹒２億元；中國海洋石油升２﹒１４％報１２﹒４２元，北水淨買入４﹒５億

元。

贛鋒鋰業跌０﹒８８％報１００﹒８元，北水淨賣出２﹒２億元；中國移動無升跌報

５０﹒６５元，北水淨賣出１﹒９億元；中國海外發展跌０﹒４４％報２２﹒８元，北水淨賣出

１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） １３﹒９６

青島啤酒股份 （００１６８） ８﹒２１

中國海洋石油 （００８８３） ４﹒４９

李寧 （０２３３１） ３﹒８２

美團 （０３６９０） ３﹒３３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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贛鋒鋰業 （０１７７２） －２﹒１８

中國移動 （００９４１） －１﹒９１

中國海外發展 （００６８８） －１﹒６０

中芯國際 （００９８１） －１﹒４９

吉利汽車 （００１７５） －０﹒８５

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