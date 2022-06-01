《日入而息》本港４月零售銷售遠勝預期，微博首季經調整盈利微升

《今天重點》

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領展（００８２３）全年可分派總額按年升７％，每基金末期分派１４６﹒０８仙；領展全年香

港零售物業組合租用率升至９７﹒７％；計劃就資產提升項目投放逾１０億元資本開支；領展完

成收購持有澳洲優質商廈物業權益的信託４９﹒９％權益；領展公布三名高管任命，譚承蔭出任

首席企業發展總裁；戶租金調整空間正面，不傾向投資發展物業

微博（０９８９８）首季經調整盈利升１﹒７％至１﹒３３億美元，收入升５﹒６％

恒地（０００１２）料輕微加息樓市仍暢旺，新政府房屋政策可實現三贏

本港零售銷售連跌兩月後，４月意外升１１﹒７％遠勝預期

理想汽車（０２０１５）５月交付約１﹒１萬輛理想ＯＮＥ，按年升１﹒７倍

稅務局稱上年度整體稅收按年升１４％至３７８５億元，創新高

澳門５月博彩收入按年跌６８％，按月升近２５％；澳門表示明起由廣東入境須持七天內核檢陰

性證明

港府正落實ＥＴＦ通技術準備，研優化債券通南向通

人行１００億逆回購利率持平，對沖到期量；人行４月開展２﹒３８億ＳＬＦ，ＭＬＦ錄１００

０億

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《即日市況》

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恒指全日低收１２０點報２１２９４，科指低收５０點報４４３３

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《深滬股市》

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滬綜指軟０﹒１３％，財新製造業ＰＭＩ連續３月收縮

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《美元匯價》

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美匯要守住１０１﹒３０╱５０，可低吸

歐元最新報１﹒０７２３╱２７，日圓最新報１２９﹒２９╱３２

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《公司業績》

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領展（００８２３）全年可分派總額按年升７％，每基金末期分派１４６﹒０８仙

微博（０９８９８）首季經調整盈利升１﹒７％至１﹒３３億美元，收入升５﹒６％

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《公司資訊》

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領展（００８２３）全年香港零售物業組合租用率升至９７﹒７％；計劃就資產提升項目投放逾

１０億元資本開支；領展完成收購持有澳洲優質商廈物業權益的信託４９﹒９％權益；領展公布

三名高管任命，譚承蔭出任首席企業發展總裁；戶租金調整空間正面，不傾向投資發展物業

碧生源（００９２６）王娟辭任首席財務官，王迪接任

長實（０１１１３）回購４１萬股，涉資２０８７﹒５５萬元

傳電動車公司威馬控股申請香港上市，籌７８億元

傳南海控股（００６８０）旗下開發商半島置業陷財困，今起全員待崗

蒙牛（０２３１９）提出２０３０年碳達峰、２０５０年碳中和雙碳目標

匯控（００００５）祈耀年稱儘管短期市場波動，中國經濟蘊含長期增長潛力

和鉑醫藥（０２１４２）新一代抗ＣＴＬＡ－４抗體數據於ＡＳＣＯ年會發布

恒地（０００１２）料輕微加息樓市仍暢旺，新政府房屋政策可實現三贏

港交所（００３８８）昨日接獲川文證券及高銀（證券）停止營業通知

寶勝國際（０３８１３）廖元煌已辭任首席財務官，陳立傑接任

小鵬汽車（０９８６８）５月交付量按年增長７８％至１﹒０１萬輛

蔚來（０９８６６）５月交付量按月升３８﹒４％至７０２４輛

ＧＢＡ集團（００２６１）王祖偉辭任行政總裁，郁繼燿接任

華置（００１２７）成立１００周年向員工等派購物現金券

和黃醫藥（０００１３）達唯珂於中國海南先行區獲批使用

平安好醫生（０１８３３）成立國內首個線上兒童成長障礙專病中心

國泰（００２９３）夥樂童行及Ａｒｔｉｃｏｉｎ義賣綠色ＮＦＴ助籌款

富途表示５８％用戶認為港股已見底，推限時開戶優惠送千元超市禮券

騰訊（００７００）發薪酬調整內部信：晉升不再直接調薪，將結合業績評估

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）獲批兩個河北省儲能示範項目

國開國際投資（０１０６２）建議掛牌轉讓出售於一家投資公司股權

上實城市開發（００５６３）中標上海六幅地塊土地使用權

中國光大控股（００１６５）訂承銷協議的補充承銷協議

國聯證券（０１４５６）行政總裁葛小波獲委任為董事長

中廣核電力（０１８１６）副總裁蘇聖兵退休辭任

君實生物（０１８７７）網傳新冠ｖｖ１１６口服液因藥效不達標無法上市不屬實

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《神州民企》

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時代中國（０１２３３）首５個月合同銷售金額跌４０﹒３％至２２２﹒８億元人民幣

理想汽車（０２０１５）撞三輪車致一死一傷，車主質疑緊急煞車失靈要求退車

聯交所將於６月７日取消嗖嗖互聯（０８５０６）上市地位

大唐集團（０２１１７）５月合約銷售金額跌６３％至１８﹒６億元人民幣

中教控股（００８３９）與中國銀行簽署職業教育全面戰略合作協議

百度（０９８８８）旗下集度汽車下周三於線上發布首款概念車

泰林科建（０６１９３）蔣銀娟調任為內部監控總監，盧碧玲接任財務總監

理想汽車（０２０１５）５月交付約１﹒１萬輛理想ＯＮＥ，按年升１﹒７倍

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《中國要聞》

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國資委表示首四月央企淨利潤同比增速放緩至５﹒６％

上海浦東一批文旅項目集中簽約，投資約１５０億

九部門表示「十四五」末風電和太陽能發電量實現翻倍

工信部通報８４款存在侵害用戶權益行為ＡＰＰ

上海海昌海洋公園將免費開放８日

據報蘋果將部分ｉＰａｄ生產線搬至越南，短期內投產

杭州銀行被罰５８０萬，存與身份不明客戶交易等行為

廣東表示購買部分新能源車予補貼，鼓勵平台企業境外上市

最高檢白皮書表示當前未成年人保護仍面臨嚴峻復雜形勢

上交所再發降費通知，預計年讓利超過４﹒３３億元人民幣

杜絕過度激勵和短期激勵，中證監等三部委出手

中國５月財新製造業ＰＭＩ回升至４８﹒１，符合預期

上交所發布「十四五」發展規劃，提出１１項重點任務

上海封控兩月後全面復常，政府發信感謝全市人民

中證監、銀保監規範上市公司與財務公司業務往來

人行１００億逆回購利率持平，對沖到期量；人行４月開展２﹒３８億ＳＬＦ，ＭＬＦ錄１００

０億

中證監指導證交所發布基礎設施ＲＥＩＴｓ擴募指引

農發行撥１１００億元信貸資金支持今年夏糧收購

深圳５月二手住宅成交同比跌１３﹒４％，環比續回升

外媒表示中國或推遲把部分高污染行業納入碳市場的計劃

中指院表示首五月內地百強房企銷售額同比降５０﹒７％

中國鐵路呼和浩特局集團副總經理王斌接受審查調查

傳中證監會計部主任王宗成被調查，曾任職發審委

前深圳市長陳如桂涉嫌嚴重違紀違法受查

更多二線城市跟進救市，成都寧波多維度放鬆購房條件

５月地方債發行規模創單月歷史次高，料６月再現高峰

南京銀行擬向江蘇電影行業企業提供逾６億元融資

螞蟻集團啟動ＥＳＧ可持續發展戰略，設ＥＳＧ委員會；螞蟻集團新聘港交所主席史美倫為獨立

董事

海南體彩管理中心表示視頻電子即開遊戲不涉互聯網銷售

３月以來在滬信用卡中心已累計為商戶減費近５億元人民幣

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７９％，報１６６７５﹒０９點

美台經貿代表今日視像會面討論深化貿易關係

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《其他消息》

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港府正落實ＥＴＦ通技術準備，研優化債券通南向通

立法會通過強積金修訂，將可投資中央及人行債券

薛永恒稱今年研發開支比率要達１﹒５％目標甚具挑戰

李家超與新加坡國務資政張志賢會面

盧文端稱雙普選仍會落實，但需遵循新選制原則要求

鄧炳強稱政府擬年底就網絡安全立法建議諮詢公眾

稅務局稱上年度整體稅收按年升１４％至３７８５億元，創新高

許正宇稱「先買後付」消費方式正起步，研究加強消費者保障

楊潤雄稱力推愛國教育，從嚴處理教師失德個案

警務處前副處長郭蔭庶獲委任為公務員學院院長

新一輪保就業首批７﹒７萬名僱主獲發５﹒２億元補貼

港府擴展公共交通紓困措施，額外開支約７﹒６９億元

本港零售銷售連跌兩月後，４月意外升１１﹒７％遠勝預期

新能源運輸基金批出第３５批試驗綠色創新運輸技術的申請

深股通額度全日用逾２９億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用１７﹒５億元，外資流

入１２﹒５億元

團體建議政府就演唱會售票向承辦商訂立售票時間要求

外匯局擴科企自主借用外債試點，額度高至１０００萬美元

姚柏良冀有白武士營運珍寶海鮮舫，陳家珮認為政府可支援

實惠推出綠色ＮＦＴ，購物滿３００元可登記換領一枚

屈臣氏制定全新２０３０可持續發展目標，加強應對氣候變化措施

澳門５月博彩收入按年跌６８％，按月升近２５％

首季香港保險業毛保費總額按年升０﹒５％至１５８２億元

香港仔「珍寶海鮮舫」移離在即，廚房躉船入水翻側

管浩鳴等七議員聯署促港府研究活化珍寶海鮮舫，倡邀請馬會參與

ＡｌｉｐａｙＨＫ餐飲線上落單交易較疫情前升超過３倍

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《俄烏開戰》

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俄央行謀發動金融攻勢，考慮對美元、歐元實施負利率

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《大國博弈》

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東部戰區四度在台周邊戰備警巡，稱針對「美台勾連」

王毅稱中國在太平洋島國增軍事存在全是虛假信息

魏鳳和將赴香格里拉對話會，中美防長或首面對面會晤

外交部表示堅決反對美國和新西蘭發聯合聲明抹黑中國

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《新冠肺炎》

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本港新增５０５宗確診，再多一名患者離世

本港再多４人針後兩周內死亡，無青年懷疑心肌炎報告

何栢良稱酒吧群組潛伏期已過，暫對本港疫情無大影響

全國昨增本土確診降至６８宗，上海今起復常

公安部表示出現本土病例城市不得舉辦大型群眾性活動

北京新增１４例確診，通州恢復正常上班

台灣增８﹒８萬宗本土個案，新增１２２例死亡個案

孔繁毅稱有條件容許抵港人士居家檢疫

澳門表示明起由廣東入境須持七天內核檢陰性證明

航空界游說港府縮旅客隔離時間，取消飛行前新冠檢測

薛永恒稱已要求安心出行承辦商推更新版前先推測試版

陳肇始稱至今已為逾３萬名康復者提供免費中醫治療

４間社區疫苗接種中心今起關閉，其餘２１間繼續服務

中大研究表示長者打３針ｍＲＮＡ可顯著降低感染風險

恒生銀行（０００１１）油麻地分行將於明天恢復營業

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