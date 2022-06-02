《日出而作》聯儲開始縮表計劃，美股隔晚收跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３２８１３﹒２３ 跌 １７６﹒８９ ０﹒５４
標普５００ ４１０１﹒２３ 跌 ３０﹒９２ ０﹒７５
納斯達克 １１９９４﹒４６ 跌 ８６﹒９３ ０﹒７２
倫敦富時１００ ７５３２﹒９５ 跌 ７４﹒７１ ０﹒９８
法蘭克福ＤＡＸ １４３４０﹒４７ 跌 ４７﹒８８ ０﹒３３
巴黎ＣＡＣ ４０ ６４１８﹒８９ 跌 ４９﹒９１ ０﹒７７
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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１２９﹒９２９０，歐元兌美元
１﹒０６５７
《公司業績》
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時富投資（０１０４９）售東方海外（００３１６）股份，溢利７０萬元
時富金融（００５１０）１４４０萬元售東方海外股份，溢利８０萬元
金斯瑞（０１５４８）附屬傳奇生物首季虧損降至４１１０萬美元
卡姆丹克（００７１２）１﹒８億人幣售滬工廠，料收益２２００萬人幣
盛業控股（０６０６９）７８２０萬人幣售應收帳，料賺３５０萬人幣
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《公司資訊》
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匯控（００００５）再斥１﹒６億元港英回購逾３０９萬股
中基長壽（００７６７）傳訊令狀追討碳中和（０１３７２）逾４３００萬
創勝（０６６２８）單克隆抗體聯合治療胃癌臨床數據公布
威勝控股（０３３９３）首席執行官退任，主席之子吉喆接任
新創建（００６５９）贖回３億美元有擔保優先票據
寶沙發展（０１０６９）兩非執行董事辭任，昨起生效
微創醫療（００８５３）附屬微創機器人（０２２５２）擬滬上市籌２８億
貝殼（０２４２３）過去７天日均成交量逾１８萬股，環比跌５％
保德國際（００３７２）獲執行人員裁定，要約人提全購意圖設限期
火幣科技（０１６１１）投資最高６２４０萬元開採比特幣
鐵貨（０１０２９）遭俄羅斯環境總局行政罰款６０００美元
創陞控股（０２６８０）獨立非執行董事蔡偉平辭任，葉少康接任
中國環保科技（００６４６）１０萬元售柬中生物研究５１％股權
時富金融（００５１０）董事及行政人員變動，應新策略方向
瑞慈醫療（０１５２６）２４８６萬人幣全擁無錫瑞慈，沽常州瑞慈
飛思達科技（０１７８２）委石志敏任主席兼行政總裁，昨起生效
甘肅銀行（０２１３９）建議委王錫真任行長
諾誠健華（０９９６９）建議人民幣股份發行延長特別授權有效期
歐康維視（０１４７７）獲暉致獨家許可推廣滴眼液，收推廣服務費
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《國企紅籌》
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麗珠醫藥（０１５１３）纈沙坦膠囊通過仿製藥療效評價
中國有色礦業（０１２５８）２２４萬美元購贊比亞住宅
復星醫藥（０２１９６）董事長吳以芳不任首席執行官，委２人接任
福萊特玻璃（０６８６５）擬發５億新Ａ股籌６０億人幣
中鋁國際（０２０６８）仲裁判收回最少５８８２萬人幣
招商局置地（００９７８）獲最高１０億人幣循環貸款
海通證券（０６８３７）附屬海通銀行發債，籌１﹒５億美元
中國興業（００１３２）訂３５２２萬元融資租賃，利息６６２萬元
濰柴動力（０２３３８）逾１億人幣回購１０５２萬Ａ股
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《神州民企》
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佳源（０２７６８）悉售江蘇商住項目權益涉８﹒７９億人幣，今復牌
朗詩地產（００１０６）獲納斯達克上市附屬回購股份套現三千萬美元
海昌海洋公園（０２２５５）折讓近兩成配股，淨籌３﹒１億元
比亞迪（０１２１１）４﹒３３億人幣回購１４５萬Ａ股
鷹普（０１２８６）５９２７萬人幣購佛山美鍛製造技術
建業地產（００８３２）主席擬溢價２３％售２９％股權予河南政府
滙力資源（０１３０３）主席項思英辭任，執董兼主要股東崔亞洲接任
阿里影業（０１０６０）全年虧轉賺１﹒７億人幣不派息
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《中國要聞》
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上海昨日成交２０幅地塊，最高溢價９﹒５７％
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《入行操作》
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中信建投指出下半年可能還有１次ＭＬＦ小幅降息
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《匯市走勢》
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歐洲經濟陷動盪，美元上揚歐元受壓
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《國務會議》
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國務院部署調增政
策性銀行８０００
億信貸額度支持基
建
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《外圍經濟》
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加拿大央行再度加
息半厘，標利率至
１﹒５厘
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《大國博弈》
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中資企業據報放棄
收購英石墨烯材料
公司
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《新冠肺炎》
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北京新增１１例確
診，端午假期繼續
暫停堂食
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《特區新班子》
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消息指特首辦主任
陳國基是出任政務
司長大熱人選
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《虛幣世界》
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摩通ＣＥＯ言論惹
關注，加密貨幣價
格回吐
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《其他消息》
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主要加密貨幣行情
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