  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/06/2022 07:46

《日出而作》聯儲開始縮表計劃，美股隔晚收跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３２８１３﹒２３　跌　１７６﹒８９　０﹒５４
　　標普５００　　　　　４１０１﹒２３　跌　　３０﹒９２　０﹒７５
　　納斯達克　　　　　１１９９４﹒４６　跌　　８６﹒９３　０﹒７２
　　倫敦富時１００　　　７５３２﹒９５　跌　　７４﹒７１　０﹒９８
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４３４０﹒４７　跌　　４７﹒８８　０﹒３３
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６４１８﹒８９　跌　　４９﹒９１　０﹒７７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１２９﹒９２９０，歐元兌美元
１﹒０６５７
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　時富投資（０１０４９）售東方海外（００３１６）股份，溢利７０萬元
　　時富金融（００５１０）１４４０萬元售東方海外股份，溢利８０萬元　
　　金斯瑞（０１５４８）附屬傳奇生物首季虧損降至４１１０萬美元　　　
　　卡姆丹克（００７１２）１﹒８億人幣售滬工廠，料收益２２００萬人幣
　　盛業控股（０６０６９）７８２０萬人幣售應收帳，料賺３５０萬人幣　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）再斥１﹒６億元港英回購逾３０９萬股　　　　　　　
　　中基長壽（００７６７）傳訊令狀追討碳中和（０１３７２）逾４３００萬
　　創勝（０６６２８）單克隆抗體聯合治療胃癌臨床數據公布　　　　　　　
　　威勝控股（０３３９３）首席執行官退任，主席之子吉喆接任　　　　　　
　　新創建（００６５９）贖回３億美元有擔保優先票據　　　　　　　　　　
　　寶沙發展（０１０６９）兩非執行董事辭任，昨起生效　　　　　　　　　
　　微創醫療（００８５３）附屬微創機器人（０２２５２）擬滬上市籌２８億
　　貝殼（０２４２３）過去７天日均成交量逾１８萬股，環比跌５％　　　　
　　保德國際（００３７２）獲執行人員裁定，要約人提全購意圖設限期　　　
　　火幣科技（０１６１１）投資最高６２４０萬元開採比特幣　　　　　　　
　　鐵貨（０１０２９）遭俄羅斯環境總局行政罰款６０００美元　　　　　　
　　創陞控股（０２６８０）獨立非執行董事蔡偉平辭任，葉少康接任　　　　
　　中國環保科技（００６４６）１０萬元售柬中生物研究５１％股權　　　　
　　時富金融（００５１０）董事及行政人員變動，應新策略方向　　　　　　
　　瑞慈醫療（０１５２６）２４８６萬人幣全擁無錫瑞慈，沽常州瑞慈　　　
　　飛思達科技（０１７８２）委石志敏任主席兼行政總裁，昨起生效　　　　
　　甘肅銀行（０２１３９）建議委王錫真任行長　　　　　　　　　　　　　
　　諾誠健華（０９９６９）建議人民幣股份發行延長特別授權有效期　　　　
　　歐康維視（０１４７７）獲暉致獨家許可推廣滴眼液，收推廣服務費　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　麗珠醫藥（０１５１３）纈沙坦膠囊通過仿製藥療效評價　　　　　
　　中國有色礦業（０１２５８）２２４萬美元購贊比亞住宅　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）董事長吳以芳不任首席執行官，委２人接任
　　福萊特玻璃（０６８６５）擬發５億新Ａ股籌６０億人幣　　　　　
　　中鋁國際（０２０６８）仲裁判收回最少５８８２萬人幣　　　　　
　　招商局置地（００９７８）獲最高１０億人幣循環貸款　　　　　　
　　海通證券（０６８３７）附屬海通銀行發債，籌１﹒５億美元　　　
　　中國興業（００１３２）訂３５２２萬元融資租賃，利息６６２萬元
　　濰柴動力（０２３３８）逾１億人幣回購１０５２萬Ａ股　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳源（０２７６８）悉售江蘇商住項目權益涉８﹒７９億人幣，今復牌
　　朗詩地產（００１０６）獲納斯達克上市附屬回購股份套現三千萬美元
　　海昌海洋公園（０２２５５）折讓近兩成配股，淨籌３﹒１億元　　　
　　比亞迪（０１２１１）４﹒３３億人幣回購１４５萬Ａ股　　　　　　
　　鷹普（０１２８６）５９２７萬人幣購佛山美鍛製造技術　　　　　　
　　建業地產（００８３２）主席擬溢價２３％售２９％股權予河南政府　
　　滙力資源（０１３０３）主席項思英辭任，執董兼主要股東崔亞洲接任
　　阿里影業（０１０６０）全年虧轉賺１﹒７億人幣不派息　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海昨日成交２０幅地塊，最高溢價９﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　《中概股速遞》　
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《入行操作》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中信建投指出下半年可能還有１次ＭＬＦ小幅降息
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　《匯市走勢》　
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐洲經濟陷動盪，美元上揚歐元受壓
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國務會議》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國務院部署調增政
　　策性銀行８０００
　　億信貸額度支持基
　　建　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加拿大央行再度加
　　息半厘，標利率至
　　１﹒５厘　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中資企業據報放棄
　　收購英石墨烯材料
　　公司　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北京新增１１例確
　　診，端午假期繼續
　　暫停堂食　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《特區新班子》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　消息指特首辦主任
　　陳國基是出任政務
　　司長大熱人選　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　摩通ＣＥＯ言論惹
　　關注，加密貨幣價
　　格回吐　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　主要加密貨幣行情
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章財經熱話02/06/2022
遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
人氣文章財經熱話02/06/2022
【除淨後急插】水泥股仍可持有？潘鐵珊：中長線仍安全！
人氣文章財經熱話02/06/2022
【理小蔚！】「蔚小理」又改名？剖析5月銷量！專家首選理想汽車
人氣文章FOCUS02/06/2022
【FOCUS】俄烏戰火明滿百日　西方支持見頂成基輔噩夢？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金