《出旗制勝－麥穎儀》騰訊（００７００）大成交重返５０天線之上

《出旗制勝》港股自上周五（２７日）起展開新一波升浪，恒指上周五（２７日）裂口上升

約５８０點，截至上日（３１日）連升３個交易日，３日累計升逾千點，更自２月份以來首次重

返５０天線以上，並突破５月初頂部約２１３００點位置，上日收報２１４１５點。成交金額方

面，大市周二錄得自３月中旬以來最高成交額２４５６億，縱觀整個５月份，大市成交金額始終

徘徊在７２４億至１４３７億之間。另外，內地亦推出多項促進消費及刺激經濟措施，或利好大

市氣氛。投資者如看好恒指，或可留意恒指購２７６９６，行使價２２５００點，實際槓桿

１０﹒６倍，引伸波幅２５﹒２％，換股比率８０００兌１，２０２２年９月２９日到期；如看

淡，或可留意恒指沽１５４４８，行使價１８０００點，實際槓桿８﹒７倍，引伸波幅

３３﹒２％，換股比率６０００兌１，２０２２年９月２９日到期。

在港股的這一波升浪中，多隻科技股表現強勢。騰訊（００７００）受第一季業績拖累，績

後股價持續受壓，周二以大成交逾２３０億重返５０天線之上，為５月中旬業績公布後首次升穿

５０天線。投資者如看好騰訊，或可留意騰訊購１４８２１，行使價４６９元，實際槓桿７﹒９

倍，引伸波幅４０％，換股比率１００兌１，２０２２年１０月２８日到期；如看淡，或可留意

騰訊沽１４６９６，行使價２４８﹒８８元，實際槓桿５﹒１倍，引伸波幅４９﹒４％，換股比

率１００兌１，２０２２年１１月２９日到期。

對於輪證投資者而言，網易（０９９９９）與百度（０９８８８）在一眾科網股中或相對冷

門，但兩股在５月下旬首季業績公布後皆走強。截至周二，網易連升５個交易日，累計升逾１成

，股價在上周五裂口升穿１５７元位置，由３月下旬以來，網易股價曾多次受制於此位置附近。

投資者如看好網易，或可留意網易購２９６２１，行使價１７８﹒９８元，實際槓桿４﹒７倍，

引伸波幅５６﹒６％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２９日到期；如看淡，或可留意網

易沽１９４３９，行使價１３０元，實際槓桿３倍，引伸波幅６６﹒９％，換股比率１００兌１

，２０２２年１１月２９日到期。

至於百度，其股價在業績公布後躍升逾１４％，截至周二收市，百度績後已累計升逾２７％

。投資者如看好百度，或可留意百度購２３８６４，行使價１６８﹒８８元，實際槓桿５﹒１倍

，引伸波幅５９﹒４％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２９日到期；如看淡，或可留意

百度沽１４８１６，行使價１０８元，實際槓桿３﹒２倍，引伸波幅７１﹒４％，換股比率

１００兌１，２０２２年１０月２８日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

