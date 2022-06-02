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即市新聞

02/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中期大幅回升機會較前增大

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。昨天（１日）恒指期貨只於上個交易日的波動範圍內上落，
反映好淡雙方爭持的激烈程度下降。觀乎即市形勢呈現嚴重超買，昨天的回吐市況應屬大部分投
資者預期之內。連同國指期貨，恒指期貨已是連續兩個交易日錄得加權收市位高於大戶加權平均
開倉水平。若今天（２日）情況不變，本月１５日前港股大市的整體走勢將很大機會向上。
　　ＷＢＲ分析系統顯示，港股短期形勢顯著向好，中期形勢正在逐步轉好中，淡友應多作退守
。不過，過去年多以來，當然中期形勢有跡象變得顯著向好時，便會有新利淡消息入市，令好友
無功而退。但經過最近三個月於低位打好基礎後，這次好友終於能夠成功控制大局，令港股呈現
中期大幅回升的可能性已告增大，本欄對後市較前樂觀。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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