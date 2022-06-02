《金碩良言－黃俊碩》勿將港美會計師互認脫勾政治化

《金碩良言》近日社會對會計界較為關注及熾熱討論的話題，相信就是香港會計師公會

（ＨＫＩＣＰＡ，簡稱：公會）未能與美國的Ｕ﹒Ｓ﹒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ Ａｐｐｒａｉｓａｌ Ｂｏａｒｄ（ＩＱＡＢ）就會計師資格

互認協議續期討論未能達成共識，最終導致港美會計師互認協議無法延續。



公會早於２０１１年與ＩＱＡＢ簽訂首份互認協議中經已訂明，ＩＱＡＢ會員需要在香港具

備一年香港工作經驗，才能成為本港執業會計師，否則只能成為公會普通會員。然而，公會與

ＩＱＡＢ在２０１９年互認協議續期討論時，ＩＱＡＢ突然單方面提出希望以美國的工作經驗全

面取代香港的工作經驗，最終導致談判破裂，令互認協議無法延續。



公會作為全球會計聯盟（Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ

Ａｌｌｉａｎｃｅ（ＧＡＡ））的成員之一，公會與ＧＡＡ成員及其他海外會計師註冊機構簽訂

互認協議時，雙方均會要求所屬會計師，必須在對方當地具備一定的本地工作經驗，才能在當地

正式註冊執業，在２０１１年與ＩＱＡＢ簽訂的協議亦已具備該要求。而要求海外認可會計師在

本地具備一年工作經驗，才能正式在當地註冊執業，是確保海外認可會計師熟悉及了解香港經濟

、營商環境、法規及準則的必須條件。



因此，對於公會未能與ＩＱＡＢ達成共識，延續雙方互認協議一事，筆者是支持及認同公會

的專業決定；並且對ＩＱＡＢ在２０１９年的討論上突然單方面要求改變有關規定，導致雙方互

認協議無法延續一事感到遺憾。



今次港美會計師資格互認協議未能延續，本應只是港美兩地會計註冊機構對該要求出現分歧

所致，然而，坊間卻有不少「有心人」借題發揮，散播一些不實訊息，藉此貶低香港會計專業、

貶低公會，更貶低香港的財金地位。筆者作為會計界在立法會的代表，必須作出回應，釐清事實

真相。



坊間上有一些別有用心的人士散播陰謀論指，ＩＱＡＢ不與公會延續互認協議，是ＩＱＡＢ

認為公會的註冊及規管會計師的權力，即將轉移至財務匯報局（即是日後的會計及財務匯報局，

簡稱：會財局），公會將「無權」與其他海外會計註冊機構簽訂互認協議；更有一些人「預言」

，現時與公會簽訂互認協議的海外會計師註冊機構會陸續「跳船」，不再與公會延續互認協議。



在去年當局提出《２０２１年財務匯報局（修訂）條例草案》中列明，會財局在日後接管註

冊及規管會計師權力後，將會「監督」公會與其他海外會計師註冊機構簽訂及執行互認協議；這

代表香港會計師與其他海外會計師註冊機構簽訂及執行互認協議的具體工作，依然是由公會「全

權」負責，會財局只負起「監督」作用。由此可見，根本不會出現公會「無權」與其他海外會計

師註冊機構簽訂互認協議的情況。現時公會與ＧＡＡ成員及其他海外會計師註冊機構簽訂之互認

協議均繼續生效。



就公會能夠抵抗ＩＱＡＢ的壓力，堅守有關原則，守護業界的專業，確實應給予掌聲，而筆

者認為，今次事件最終受損的一定不會是公會或者香港會計專業。



公會作為ＧＡＡ的成員，本身與國際會計業界有著緊密的聯繫，而公會現時亦與英國、澳洲

、加拿大等十多個海外會計註冊機構已簽訂互認協議。因此，公會與ＩＱＡＢ未能延續互認協議

，對香港會計業與的國際會計業界的聯繫，以及香港國際金融中心的地位根本沒有太大的影響。



至於有報導指，公會未能與ＩＱＡＢ延續互認協議，可能會導致香港會計師進行審計的工作

審計底稿未必獲美國監管機構承認，就此，筆者亦需要作出澄清，現時美國監管機構ＰＣＡＯＢ

未能審查香港會計師對美國上市公司進行審計的工作，涉及其他政策考慮；與ＩＱＡＢ及公會是

否有互認協議並無任何關係。



筆者相信即使公會未能與ＩＱＡＢ延續互認協議，對香港會計業與國際同業之間的合作交流

，與及香港會計業的國際聲望，均不會有明顯的影響，並相信公會、財務匯報局等組織機構將採

取措施，儘可能減低今次事件對業界帶來的影響和不便。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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