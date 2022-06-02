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即市新聞

02/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》６月１日，中美各不同

　　《缸邊隨筆》昨日（１日）３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：１４；下跌板塊：１９。
　
　　至４：３０收，上升板塊：２０；下跌板塊：１３。
　
　　前市恒指收：２１４１５﹒２０。
　
　　昨市恒指收：２１２９４﹒９４，跌１２０﹒２６。
　
　　前市期指收：２１３９４。
　
　　昨市期指收：２１０９９，跌２９５。
　
　　前市低水：２１；昨市低水：１９６。
　
　　前市大市成交：２４５６﹒０２億元。
　
　　昨市大市成交：１２６０﹒８２億元，減１１９５﹒２億元。
　
　　前市期指成交：１２９９５６張。
　
　　昨市期指成交：８７３２４張，減４２６３２張。
　
　　今年６月１日，中美的經濟、社會表現各不同。
　
　　６月１日，上海放監，怎樣了？。

　　６月１日，美國縮表，怎樣了？。

　　２０２２年６月１日，中美經濟走向各不同，為甚麼？周一再談。
　
　　中共上海市委、上海市人民政府致全市人民的感謝信：
　
　　當前，鞏固疫情防控成果依然不容絲毫鬆懈，加快經濟社會恢復的任務也日益迫切。「疫情
要防住、經濟要穩住、發展要安全」，需要廣大市民繼續給予理解支持與配合，一起貢獻才智、
貢獻力量。
　
　　我們將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失
搶回來。目前，加快經濟恢復和重振的５０條措施已經制定出台，為民解憂、助企紓困的各項舉
措正在陸續實施，公交、醫療等各項公共服務也將逐步恢復正常。我們將對老年人、兒童、孕婦
等特殊群體傾注更多關愛，對老舊小區、城中村、農貿市場等加快改造提升。各級黨委政府的工
作都將更加注重回應好市民群眾和市場主體的關切，出台各項措施都將更加注重傾聽基層一線的
意見、釋放清晰明確的訊號、體現積極正面的導向。
　
　　我們將更加堅定地弘揚「海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和」的城市精神和「開放
、創新、包容」的城市品格，堅定打造更具韌性、更加安全、更富吸引力的發展環境、堅定打造
鼓勵創新、宜居宜業、開放包容的創業生活環境。上海是我們共同的城市家園，我們將加倍努力
，給予大家更多相信上海、扎根上海、熱愛上海的理由。

　　上海回來了，對中國經濟有甚麼支持？

　　拜登與鮑威爾會面，講了：

　　Ｍｙ　ｐｌａｎ　ｉｓ　ｔｏ　ａｄｄｒｅｓｓ　ｉｎｆｌａｔｉｏｎ﹒　Ｔｈａｔ　
ｓｔａｒｔｓ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｉｍｐｌｅ　ｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎ：　ｒｅｓｐｅｃｔ　
ｔｈｅ　Ｆｅｄ，　ｒｅｓｐｅｃｔ　ｔｈｅ　Ｆｅｄ＇ｓ　ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅ，　
ｗｈｉｃｈ　Ｉ　ｈａｖｅ　ｄｏｎｅ　ａｎｄ　ｗｉｌｌ　ｃｏｎｔｉｎｕｅ　ｔｏ　ｄｏ﹒

　　市場解釋為拜登將高通脹甩鍋予美儲局，謂他是放手了予美儲局去抗通脹，意即高通脹唔關
我事。

　　但真不關？在拜登任內，美國人生活質素下降了。

《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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